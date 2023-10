Tragedie în Ucraina. Rusia a declanșat asupra regiunii Harkov noi atacuri aeriene în dimineața zilei de vineri. Rușii au reușit să distrugă infrastructura de cereale şi portuară din regiunea Odesa.

Aceasta este situată în apropiere de graniţa cu România. Printre victimele care au îndoliat regiunea se numără și o bunică. Ea a pierit alături de nepotul său în vârstă de 10 ani.

Tatăl copilului a povestit pentru Reuters că a reușit să-și salveze soția și fiul mai mic de sub dărâmături. El era profund șocat de pierderea fiului său în vârstă de 10 ani, Timofi.

„Kharkiv. Another targeted Russian strike on civilians,” he commented on the consequences of the strikes previously reported by local… pic.twitter.com/LbDM6Si5u1

Harkov este al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei. El a fost lovit cu două rachete balistice Iskander după ce regiunea cu același nume fusese lovită anterior cu o rachetă de același tip. Atacul anterior a fost în mod special sângeros, reușind să curme viața a 52 de civili.

În atacul recent, din această dimineață, alături de bunică și nepot, au mai pierit alți 28 de oameni. Printre ei comunitatea plânge și un copil de 11 luni, potrivit guvernatorului regiunii, Oleh Sînehubov.

Atacul a provocat distrugerea unei părți dintr-un bloc de locuințe, iar echipele de salvare de la locul incidentului, căută încă supraviețuitori printre dărâmături, cărămizi, metal răsucit și lemn.

Preşedintele Volodimir Zelenski și-a exprimat regretul și condoleanțele prin postarea unui mesaj pe platforma X după atacurile din Harkov.

Kharkiv, Russian strike this morning.

A child, a boy, 10 years old… My condolences to his family and loved ones!

Over 20 people have been injured. All the injured are receiving the necessary assistance.

The rescue operation is ongoing, and I thank everyone who is helping our… pic.twitter.com/gfgAdsSq7N

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 6, 2023