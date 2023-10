Ucraina a decretat 3 zile de doliu în regiunea Harkov, după ce un atac al Rusiei a provocat 51 de morți. Atacul a fost produs cu ajutorul unei rachete Iskander. Întâmplarea a făcut să lovească din plin un grup mare de oameni care participau la un parastas.

Mai precis, racheta a lovit un local și un magazin. Regiunea Harkov este situată în estul Ucrainei. Persoanele ucise erau civili. Autoritățile ucrainene anunță că acesta este unul dintre cele mai sângeroase atacuri din ultima perioadă, potrivit Associated Press.

Satul vizat de atac este Hroza, situat în nord-estul regiunii Harkov, cu o populație de 500 de locuitori înainte de izbucnirea războiului.

În localul lovit din plin erau 60 de civili, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Ihor Klîmenko. Atacul i-a prins pe oameni la masă. Din păcate, printre morți este și un copil în vârstă de 6 ani, anunță șeful cabinetului prezidenţial, Andrii Iermak.

❗️ The number of dead in the village of #Hroza increased to 51, according to the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko. Debris removal continues.

A three-day mourning period has been declared in Kharkiv Region from October 6 to October 8.

Zelenskyy… pic.twitter.com/nvpfRcVj6n

— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2023