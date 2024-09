Un nou masacru în Ucraina. Marți, orașul Poltava din centrul Ucrainei a fost scena unui atac devastator cu rachete balistice rusești, care a vizat un institut militar, rezultând în moartea a cel puțin 41 de persoane și rănirea a 180 de altele, conform anunțului făcut de președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit surselor oficiale, atacul a fost realizat cu două rachete balistice care au lovit „o instituție de învățământ și un spital din vecinătate”.

Ministerul ucrainean al Apărării a declarat într-o declarație că intervalul de timp dintre alarma de raid aerian și atac a fost „atât de scurt” încât a surprins oamenii în timp ce încercau să intre în adăpostul antiatomic.

Zelenski a declarat pe Telegram că una dintre clădirile Institutului de Comunicații a fost parțial distrusă, iar în prezent se fac eforturi pentru a salva persoanele aflate sub dărâmături.

