Ucraina a lansat rachetele. Lovitură în Rusia. Zelenski a dat ordinul

Ucraina a distrus un pod-cheie peste râul Seim în regiunea Kursk, in ceea ce ar putea fi o mare lovitura logistica pentru fortele ruse in cea de-a 11-a zi a ofensivei ucrainene in Rusia.

Fortele aeriene ucrainene au postat pe retelele de socializare o inregistrare video care arata momentul impactului, cu o sectiune intreaga prabusindu-se in rau. Bombele ghidate JDAM-ER sau Hammer Standoff au fost probabil utilizate pentru a darama podul, scrie publicatia The War Zone.

AFU Air Force: Moment of destruction of a bridge in the Kursk region

„Ukrainian pilots hit enemy strongholds, accumulations of equipment, as well as – logistic centers and supply routes of the enemy with precision strikes”. pic.twitter.com/XiAYGWpcFC

— NEXTA (@nexta_tv) August 17, 2024