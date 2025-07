Ziua de 12 iulie 2025 a fost marcată de activitate seismică intensă, potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. În decurs de câteva ore, s-au produs patru cutremure în zone cu istoric tectonic cunoscut.

Chiar dacă magnitudinea nu a fost semnificativă, frecvența acestor mișcări atrage atenția autorităților și publicului. Monitorizarea continuă rămâne esențială pentru prevenție și reacție rapidă.

În data de 12 iulie au avut loc patru cutremure, primul seism fiind înregistrat la ora 02:12, conform datelor oficiale.

Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, cu o adâncime de 88.2 kilometri. Nu au fost semnalate efecte la suprafață, iar zona afectată este una cunoscută pentru activitate tectonică moderată. Mișcarea a fost înregistrată de aparatura INFP și inclusă în buletinul zilnic.

La ora 14:39, s-a produs al doilea cutremur, cu o magnitudine mai ridicată, de 3.7 grade. Acesta a avut loc la o adâncime considerabilă, de 137.6 kilometri.

Orașele aflate în apropiere au fost Buzău, Focșani, Sfântu-Gheorghe, Brașov și Ploiești. Seismul nu a generat pagube, dar a fost resimțit slab în anumite zone, potrivit rapoartelor preliminare.

Al treilea eveniment seismic a avut loc la ora 14:44, la doar câteva minute distanță. Potrivit INFP, magnitudinea cutremurului a fost de 2.4 grade, iar adâncimea a fost de 37.4 kilometri.

Zonele cele mai apropiate de epicentru au fost Focșani, Bârlad, Buzău, Bacău, Galați, Brăila și Vaslui. Nu s-au raportat urmări directe sau apeluri de urgență.

Ultimul cutremur a fost înregistrat la ora 15:30. El s-a produs în zona Moldovei, județul Galați, fiind un seism slab cu magnitudinea 2.0, la adâncimea de 23.3 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km S de Bârlad, 40km NE de Focșani, 62km NV de Galați, 77km NV de Brăila, 80km S de Vaslui, 89km SE de Bacău, transmite INFP.

În cazul producerii unui cutremur cu magnitudine mare, autoritățile recomandă aplicarea unor reguli clare de protecție.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru reducerea riscului de rănire sau de blocare în interiorul locuinței. Raed Arafat a explicat în trecut, în contextul unui seism de peste 5 grade, ce trebuie făcut imediat.

„Primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență.

Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău.

Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, transmitea recent Raed Arafat.