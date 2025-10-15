Gigantul aerospațial american Boeing a primit marți aprobarea Comisiei Europene pentru achiziția furnizorului de componente Spirit AeroSystems, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 4,7 miliarde de dolari. Aprobarea a venit după ce Boeing a fost de acord să renunțe la o parte din activele Spirit, măsură cerută de autoritățile europene pentru a preveni o posibilă reducere a concurenței pe piața aeronautică.

Tranzacția, anunțată în 2024, are ca scop reintegrarea producției componentelor esențiale în cadrul Boeing, după ce, în urmă cu aproape două decenii, compania externalizase o parte importantă a procesului de fabricație către Spirit AeroSystems. Prin această mișcare, Boeing speră să obțină un control mai strict asupra calității și lanțului de aprovizionare, mai ales după incidentele și întârzierile care au afectat imaginea companiei în ultimii ani.

Comisia Europeană, instituția responsabilă cu supravegherea respectării normelor antitrust în Uniunea Europeană, a avertizat că preluarea Spirit de către Boeing ar fi putut conduce la o scădere a competiției la nivel mondial în domeniul producției de structuri aeronautice, dar și pe piața aeronavelor comerciale de mari dimensiuni.

Pentru a înlătura aceste temeri, Boeing a acceptat să vândă toate diviziile Spirit care furnizează componente structurale către Airbus, principalul său rival european. Totodată, compania americană va cedează uzina Spirit din Malaezia, responsabilă pentru producția de structuri destinate Airbus, către Composites Technology Research Malaysia Sdn Bhd – o mișcare care, potrivit Bruxellesului, va favoriza apariția unui nou concurent pe această piață.

”Angajamentele Boeing vor menţine concurenţa într-un sector crucial şi vor asigura ca producătorii de aeronave comerciale să poată achiziţiona componente la preţuri competitive,” a declarat Teresa Ribera, comisarul european pentru concurenţă, într-un comunicat transmis marţi.

Următorul pas: aprobarea autorităților americane

Deși a primit undă verde din partea Uniunii Europene, tranzacția nu este încă finalizată. Boeing a precizat că mai are nevoie de avizul autorităților de reglementare din Statele Unite, proces care este în desfășurare.

”Ne angajăm să obţinem toate autorizaţiile necesare şi să finalizăm achiziţia, care va consolida capacitatea noastră de a produce aeronave sigure şi de înaltă calitate,” a transmis compania americană într-un comunicat oficial.

La rândul lor, reprezentanţii Spirit AeroSystems au declarat că lucrează îndeaproape cu Boeing, Airbus şi Composites Technology Research Malaysia pentru a facilita procesul de tranziție și a asigura o derulare fără sincope a tranzacției. Finalizarea achiziției este așteptată până la sfârșitul acestui trimestru, dacă toate aprobările vor fi obținute la timp.

Prin această preluare, Boeing își propune să reducă riscurile generate de externalizarea producției și să readucă în cadrul propriei structuri controlul asupra unor componente-cheie ale aeronavelor sale — o decizie strategică menită să întărească poziția companiei pe o piață tot mai competitivă.