Consiliul Europei (CoE) a emis marți un apel urgent către cele 46 de state membre, cerându-le să evite furnizarea de armament Israelului dacă există riscul ca acesta să fie folosit pentru a comite încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar în conflictul din Fâșia Gaza.

Apel direct din partea comisarului pentru drepturile omului

Într-un comunicat oficial, comisarul pentru drepturile omului al CoE, Michael O’Flaherty, și-a reiterat poziția fermă:

„Să facă tot posibilul pentru a preveni şi răspunde încălcărilor dreptului internaţional umanitar şi drepturilor omului în contextul conflictului din Fâşia Gaza”.

Acesta a subliniat că statele membre trebuie să se asigure că legislația privind comerțul cu armament este aplicată strict:

„Acest lucru include aplicarea unor norme juridice existente prin care să se facă în aşa fel încât transferuri de armament să nu fie autorizate atunci când există un risc ca acesta să fie folosit pentru a comite încălcări” ale drepturilor fundamentale.

Apelul Consiliului Europei survine la scurt timp după ce Germania a anunțat o schimbare majoră de politică. Cancelarul Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că Berlinul suspendă, „până la noi ordine”, exporturile de armament pe care Israelul le-ar putea utiliza în războiul din Gaza.

Această decizie marchează o distanțare notabilă față de poziția tradițională a Germaniei, aliat apropiat al Israelului.

Deși a salutat gestul Germaniei, Michael O’Flaherty a insistat asupra necesității unui răspuns mai amplu la nivel continental:

„Însă trebuie să se facă mai mult şi mai rapid”.

Cu sediul la Strasbourg, Consiliul Europei are rolul de a supraveghea respectarea democrației și a drepturilor fundamentale pe continent.

Organismul, distinct de Uniunea Europeană, include 46 de state membre și are competența de a emite recomandări cu greutate politică, deși fără caracter obligatoriu.

Nu este prima dată când O’Flaherty intervine public în contextul războiului din Gaza. În iunie, acesta și-a exprimat îngrijorarea față de „restricţii ale libertăţii de exprimare şi libertăţii de întrunire paşnică” impuse în Germania persoanelor care manifestau „în contextul Războiului din Fâşia Gaza”.