Pe fondul deciziei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a anula licența Moldovagaz pentru furnizarea gazelor naturale, concernul rus Gazprom și-a exprimat un puternic protest, calificând această măsură drept „lovitura finală” aplicată companiei și un pas către exproprierea investițiilor sale.

Printr-un comunicat publicat pe 7 august, gigantul energetic susține că autoritățile moldovene au forțat o reorganizare care a afectat grav prețurile gazelor și stabilitatea aprovizionării energetice în țară.

Potrivit Gazprom, compania și-a onorat integral obligațiile contractuale privind livrarea gazelor, însă nu a primit plata completă din partea Moldovagaz. De asemenea, grupul rus menționează că a oferit mai multe opțiuni și termene pentru achitarea unei datorii pe care o califică „istorică”, evaluată la peste 700 de milioane de dolari.

Chișinăul însă nu recunoaște această sumă, iar un audit internațional efectuat în 2023 a infirmat validitatea datoriei. În plus, guvernul moldovean ar fi evitat implicarea în soluționarea acestui conflict financiar.

Gazprom avertizează că va folosi toate mijloacele legale pentru a-și proteja drepturile și investițiile, considerând că retragerea licenței Moldovagaz este o etapă decisivă în „distrugerea deliberată” a afacerii și o măsură ce afectează în mod direct securitatea energetică a Republicii Moldova.

„Retragerea licenței SA Moldovagaz nu poate fi privită altfel decât ca etapa finală a distrugerii afacerii grupului Moldovagaz și a deposedării Gazprom de obiectul investiției sale. Gazprom va continua să-și apere drepturile și interesele legale prin toate mijloacele disponibile”, se arată în declarație.

Până în prezent, autoritățile de la Chișinău nu au oferit o reacție oficială la aceste acuzații.

ANRE a hotărât ca, începând cu 1 septembrie 2025, compania de stat Energocom să preia rolul de furnizor principal pentru aproximativ 800.000 de consumatori casnici.

Vadim Ceban, directorul interimar al Moldovagaz, a declarat că dacă Energocom va solicita sprijin pentru procesarea facturilor și servicii de clientelă, cele două entități vor încheia un acord de colaborare.

Dependența Moldovei de gazul rusesc se întinde pe peste trei decenii, iar acest lucru a fost adesea un instrument politic al Moscovei, mai ales după escaladarea conflictului din Ucraina în 2022. În acel an, Chișinăul a decis să renunțe complet la importurile de gaze rusești pe teritoriul controlat de guvern, păstrându-le doar pentru regiunea separatistă Transnistria, în schimbul energiei electrice furnizate de aceasta.

Auditul extern realizat în septembrie 2023 a subliniat că multe dintre sumele pretinse de Gazprom nu au fost justificate, ceea ce a tensionat și mai mult relațiile. Propunerea Chișinăului de a plăti 8,6 milioane de dolari a fost respinsă ferm de partea rusă. Conflictul a escaladat în decembrie 2024, când Gazprom a întrerupt livrările către Moldova, generând o criză majoră în Transnistria, care a rămas fără gaze și electricitate timp de peste o lună.

Astăzi, regiunea separatistă primește gaze prin intermediul unei companii din Ungaria, însă situația rămâne instabilă, iar autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au declarat stare de urgență economică.