Aceștia au primit telefoane mobile moderne și au participat la o sesiune de instruire pentru dezvoltarea competențelor digitale. Activitatea face parte dintr-o inițiativă amplă de promovare a îmbătrânirii active și a implicării persoanelor vârstnice în societatea digitală contemporană.

Sesiunea de instruire a fost susținută de Corina Negară, lector universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, și s-a desfășurat în cadrul unei întâlniri speciale organizate la Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” din Fălești. La eveniment a fost prezent și ministrul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova, Alexei Buzu, care a evidențiat importanța valorificării potențialului activ al seniorilor în viața comunității.

„Investițiile în îmbătrânirea activă contribuie la coeziunea socială, la sănătatea publică și la o societate mai echitabilă pentru toate vârstele. Am avut onoarea să-i cunosc personal pe acești studenți extraordinari din Fălești. Privindu-i, ascultându-le poveștile și întrebările, am simțit o energie aparte – o dorință sinceră de a învăța, de a se adapta, de a fi parte din lumea de azi. La această vârstă, când mulți ar spune că e prea târziu, ei ne demonstrează că niciodată nu e prea târziu să fii curios, să crești, să te conectezi”, a spus Alexei Buzu.

Cei 67 de beneficiari din Fălești sunt organizați în patru grupuri de studiu: două în orașul Fălești și două în localitățile Hâncești și Obreja Nouă. Participanții urmează un program educațional structurat pe trei module esențiale: autocunoaștere și redescoperire personală, dezvoltarea competențelor digitale și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Programul este conceput pentru a susține integrarea socială, digitală și emoțională a persoanelor în etate, oferindu-le sprijin practic și motivațional.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Asociația Obștească „CASMED”, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, UNFPA Moldova, Fundația Moldcell și autoritățile publice locale. Acțiunea face parte din Programul național de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase, program finanțat de minister și implementat prin AO „CASMED”.

Programul „Universitatea Vârstei a Treia” a fost lansat în octombrie 2023 la Chișinău și a fost extins ulterior în Cahul și Bălți. Până în prezent, peste 240 de seniori au absolvit cursurile oferite în cadrul acestui program. De asemenea, mai mult de 650 de vârstnici au beneficiat de telefoane mobile moderne, iar aproximativ 1500 de persoane au fost sprijinite în procesul de dezvoltare a abilităților digitale.

Inițiativa urmărește consolidarea coeziunii sociale și a participării active a seniorilor în comunitate, prin integrarea tehnologiei în viața de zi cu zi și prin încurajarea unui stil de viață activ, demn și conectat.