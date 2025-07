Dacă Rusia pierde controlul asupra Transnistriei, nu mai are nicio șansă să atace Odesa

La începutul acestui an, Rusia a oprit livrarea de gaz către Transnistria, iar asta a dus la prăbușirea economiei din regiunea separatistă. Oamenii de acolo au început să se întrebe dacă apropierea de Rusia mai are sens. În același timp, acest lucru pune în pericol planurile Rusiei de a se extinde spre vest, pentru că Transnistria era singurul punct important în acea direcție.

Fără rezerve de gaz și cu producția de energie scăzută drastic, situația din Transnistria s-a înrăutățit rapid. Deși Rusia plănuiește să trimită 10.000 de soldați acolo, regiunea a devenit acum mai degrabă o problemă decât un avantaj strategic.

Mai grav este că, dacă Rusia pierde controlul asupra Transnistriei, nu mai are nicio șansă să atace Odesa, un oraș important din sudul Ucrainei.

Criza a început în luna ianuarie, când Ucraina a decis să nu mai lase gazul rusesc să treacă prin teritoriul său. Astfel, a blocat o rută prin care Rusia obținea bani pentru a finanța războiul. În schimb, Rusia a încercat să trimită gaz prin Ungaria, dar în cantități mai mici și sub presiune politică.

Rusia a ales să nu lase Transnistria să primească energie din țările occidentale, chiar dacă asta înseamnă că oamenii din regiune suferă. Kremlinul vrea cu orice preț să-și păstreze influența acolo, așa că ar fi pus presiune pe conducerea din Tiraspol să refuze orice ajutor din Vest. Asta a izolat și mai tare regiunea, scrie EuromaidanPress.

Pentru că nu are rute oficiale de transport, contracte clare sau rezerve de urgență, economia Transnistriei s-a prăbușit. Producția industrială a scăzut cu 43%, comerțul a scăzut cu peste 31%, iar producția de energie s-a redus la jumătate. Situația economică este foarte gravă, iar tot mai mulți oameni se întreabă dacă apropierea de Rusia mai este o idee bună.

Ca să nu piardă controlul, Rusia plănuiește să trimită până la 10.000 de soldați în Transnistria, față de cei aproximativ 1.500 care sunt acum acolo. Această mișcare nu este pentru apărare, ci pentru a păstra prezența militară rusă în vestul Ucrainei, înainte ca Moscova să piardă complet această zonă.

Totuși, această mobilizare militară crește riscul unei confruntări cu Republica Moldova și țările europene care o susțin. Pentru Rusia, pierderea Transnistriei ar însemna pierderea unei poziții importante pentru posibile acțiuni viitoare.

Rusia încearcă să-și atingă un scop mai mare: să creeze un drum terestru de la teritoriul său până în Transnistria. Pentru asta folosește mai multe metode – trupe militare, presiuni economice și influență în alegeri. Dacă pierde Transnistria, Rusia pierde ultimul punct de sprijin din vestul Ucrainei și singura legătură posibilă cu viitoare cuceriri teritoriale.

Fără Transnistria, planul de a crea un coridor de la Herson la Odesa nu mai are sens. Fără o bază în Transnistria, Rusia are doar două opțiuni: ori renunță la planurile sale (ceea ce ar fi o înfrângere rușinoasă), ori riscă o invazie directă în Republica Moldova — un plan foarte riscant. Spre deosebire de zone ca Donețk sau Crimeea, Moldova nu are suficienți vorbitori de rusă care să justifice o anexare prin referendum.