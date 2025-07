Aproape 50 de companii italiene din domeniul construcțiilor au participat la conferința „Italy & Romania: Building Together – Sustainable Infrastructure”. Evenimentul a fost organizat de Agenția Italiană pentru Comerț Exterior (ITA) și Ambasada Italiei la București, în colaborare cu Camera de Comerț Italiană pentru România și Confindustria România. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ionel Scrioșteanu, a fost prezent și el la conferință

În debutul conferinței, E.S. Alfredo M. Durante Mangoni, Ambasadorul Italiei la București, a evidențiat importanța continuității în dezvoltarea relațiilor diplomatice și comerciale dintre cele două țări. Italia este, de mai mulți ani, al doilea partener comercial al României, ca valoare. Un alt subiect abordat de ambasador, precum și de Micaela Soldini, director al Biroului ITA din București, a fost cel al colaborării în proiectele de dezvoltare a unei infrastructuri sustenabile. Oficialii italieni au subliniat în acest sens valoarea parteneriatelor strategice stabilite deja.

Aspect evidențiat și de secretarul de stat Ionel Scrioșteanu.

„Domeniul construcțiilor a luat în ultimii cinci ani un avânt considerabil în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii României. În acest domeniu au contribuit și relațiile diplomatice și parteneriatul strategic consolidat dintre România și Italia. Am colaborat foarte bine cu cea mai mare parte dintre firmele italiene în dezvoltarea infrastructurii de transport a României. Avem toate ingredientele necesare dezvoltării unei relații puternice și stabile”, a spus Scrioșteanu.

Scrioșteanu: „Reconstrucția Ucrainei va fi o nouă provocare”

O altă temă abordată de secretarul de stat a fost cea a dezvoltării colaborării dintre cele două țări.

„Ne bazăm în continuare pe dezvoltarea acestei relații și a parteneriatului cu firmele italiene. Iar tema de astăzi, sustenabilitate, trebuie să fie un nou element pe care îl adăugăm colaborării”, a declarat Scrioșteanu.

În acest sens, secretarul de stat a subliniat și necesitatea creșterii competitivității părții române.

„Trebuie să creștem competitivitatea prin relația noastră. Mai ales în contextul în care, în următoarea perioadă, sper cât se poate de repede, reconstrucția Ucrainei va fi o nouă provocare. Și pentru România, dar cred că și pentru Italia. Pentru că știu că Italia devine un actor foarte important în această temă a reconstrucției Ucrainei. România poate fi un cap de pod important, dacă nu cel mai important, în ceea ce privește reconstrucția Ucrainei. În ultimii ani am dezvoltat o infrastructură cât mai aproape de granița cu Ucraina. Am deschis puncte vamale noi. Am reabilitat puncte vamale. Am reabilitat infrastructură feroviară care duce către și dinspre Ucraina. Drumuri și podul de la Brăila care pot fi folosite în tranzitul materialelor și al altor elemente pentru reconstrucția Ucrainei. România poate fi un partener al Italiei în acest plan de reconstrucție a Ucrainei”, a precizat oficialul.

Finanțări mici și multe

Partea oficială română a fost reprezentată nu doar de Ionel Scrioșteanu, ci și de secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Orsolya Maria Kövér. Reprezentantul MDLPA a detaliat oportunitățile de colaborare pe care le dezvoltă ministerul.

„MDLPA este responsabil pentru două părți majore din partea de construcții. Partea de investiții, de rulare și management financiar al acestora, și partea de legislație. Toată partea de legislație care se referă la urbanism, amenajarea teritoriului și construcții este în sarcina noastră. (…) Noi nu avem finanțări foarte mari. Dar, în schimb, avem foarte multe și mici. Care sunt și ele importante, pentru că, practic, leagă comunități între ele. Iar suma de finanțare pentru aceste lucrări de infrastructură (….) se ridică la 13 miliarde de euro. Ceea ce nu este o sumă de neglijat”, a declarat Kover.

Secretarul de stat a menționat succint și modificările legislative care se vor materializa în curând.

„Noua legislație care, practic, va acomoda tot ce este momentan în vigoare la nivel de urbanism în domeniul construcțiilor în România. Va crea un nou cadru legislativ, care este mult mai eficient. Simplifică foarte mult procedurile. Inclusiv pentru partea de construire. Eficientizează foarte mult procedurile de avizare, autorizare, derulare a investițiilor. Prin acest aspect o să reușim să urgentăm un pic și implementarea investițiilor”, a mai specificat Kover.

Conectivitatea feroviară, o oportunitate pentru viitor

Mihai Togănel, consilier în cadrul Direcției Generale Programe Europene Transport din MTI, a prezentat strategia ministerului în acest domeniu

„S-a plecat de la identificarea unei nevoi pentru toate sectoarele de transport. Care depășește în acest moment, pentru România, 75 de miliarde de euro. Pentru fiecare dintre sectoarele de transport la nivel național avem definită o nevoie în funcție de rețeaua respectivă. De exemplu, pentru rețeaua rutieră sunt aproape 35 de miliarde de euro. Pentru cea feroviară – peste 20 de miliarde de euro. Pentru cea de metrou – peste 10 miliarde de euro. Pentru cea navală, atât pe partea fluvială, cât și pe cea maritimă sunt aproape 7 miliarde de euro. Iar pentru cea portuară, 3 miliarde de euro”, a declarat Togănel.

Consilierul MTI a prezentat și sursele de finanțare avute în vedere și a evidențiat importanța dezvoltării și modernizării rețelei de căi ferate.

„Conectivitatea feroviară înseamnă oportunitate pentru viitor. Vorbim despre proiecte importante și de maximă prioritate pentru România. (…) Ceea ce presupune o creștere la peste 3.000 km de infrastructură feroviară modernizată, în conformitate cu standardele tehnice de interoperabilitate existente la nivelul UE”, a menționat Togănel.

„Italia pariază pe această țară”

Evenimentul a găzduit și expoziția „Citta in scena. Urban regeneration: The Italian way to a sustainable future”. Proiectul este promovat de Ministerul italian al Afacerilor Externe și al Cooperării Internaționale. Vincenzo Ercole Salazar Sarsfield, coordonator pentru promovarea internațională a sectorului infrastructurii și a proiectelor mari în cadrul ministerului, a oferit mai multe detalii despre strategia instituției.

„Ministerul a lansat recent planul național de export. Obiectivul pe care ni-l impunem este să avem exporturi de 600 de miliarde de euro. Italia este a șasea exportatoare din lume, prima din Europa pe diversificare merceologică. România este una dintre țările prioritare pentru noi în această provocare. (…) România reprezintă o piață importantă din zona balcanică în domeniul construcțiilor.

Care reprezintă 15% din cifra de afaceri din această zonă. Societățile italiene au contribuit în mod semnificativ la realizarea proiectelor strategice. Italia pariază pe această țară. Și apreciază progresele pe care România le face pentru a dezvolta zona de infrastructură și mai ales cea a autostrăzilor”, a declarat oficialul.

Conferința a reunit și reprezentanți ai mai multor asociații profesionale, atât din Italia, cât și din România. Printre acestea s-au numărat Asociația Națională a Constructorilor din Italia (ANCE), Asociația Societăților de Inginerie și Arhitectura (OICE), Federația Industriei Electrotehnice și Electronice (ANIE), precum și Federația Industriilor de Produse, Instalații, Servicii și Lucrări Specializate pentru Construcții (FINCO).

Partea românească a fost reprezentată de Compania Națională pentru Investiții Rutiere (CNIR), Compania Națională de Căi Ferate „CFR”, Asociația Română a Inginerilor Consultanți și Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC).