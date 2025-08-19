În baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 351/2016, cuplurile care au împlinit nunta de aur și au domiciliul în sector timp de cel puțin trei ani pot depune o cerere simplă, însoțită de actele de identitate și certificatul de căsătorie, pentru a beneficia de această recunoaștere. În ultima sesiune, 55 de astfel de cereri au fost acceptate, iar 55 de cupluri au fost premiate pentru longevitatea lor.

Până acum în 2025, Sectorul 3 a oferit sprijin similar pentru 42 de cupluri, cu o alocare totală de 42.000 lei, iar la început de an au fost onorate și 27 de familii împlinite de 50 de ani de conviețuire, în cadrul unui gest de respect și solidaritate comunitară. În plus, un cuplu centenar a fost onorat pentru o viață îndelungată, primind și el 1.000 lei ca simbol al prețuirii publice.

Prin această inițiativă, autoritățile locale subliniază rolul important al familiei în societate și se arată recunoscătoare seniorilor care și-au construit împreună viața de cuplu peste decenii, oferindu-le nu doar un sprijin financiar, ci și o confirmare publică a contribuției lor la comunitate.

Această măsură se înscrie într-un set mai amplu de programe sociale derulate de Primăria Sectorului 3, care vizează sprijinirea persoanelor vârstnice și recunoașterea contribuției acestora la comunitate. De-a lungul anilor, astfel de gesturi simbolice au reușit să consolideze legătura dintre cetățeni și autorități, oferind un exemplu de bună practică și pentru alte administrații locale din București și din țară.

Beneficiarii acestei inițiative au declarat că sprijinul primit nu reprezintă doar o sumă de bani, ci mai ales un semn de respect și recunoaștere pentru eforturile și sacrificiile făcute de-a lungul unei vieți întregi trăite împreună. Mulți dintre ei au mărturisit că un astfel de gest le aduce o bucurie deosebită, mai ales într-o etapă a vieții în care atenția și grija comunității sunt cu atât mai importante.

Prin continuarea acestor programe, administrația locală dorește să transmită un mesaj puternic despre valoarea solidarității și despre importanța de a păstra vii modelele de stabilitate și unitate în familie. Într-o societate în care provocările sociale și economice sunt din ce în ce mai diverse, exemplele de cupluri longevive rămân o sursă de inspirație și o dovadă a faptului că respectul reciproc și răbdarea sunt ingrediente esențiale pentru o viață de familie împlinită.