Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut că ar exista un potențial semnificativ pentru atragerea acestui segment de investitori și a precizat că vor fi create instrumente dedicate pentru creșterea interesului în titlurile de stat Fidelis. El consideră necesar un efort conjugat pentru a promova avantajele titlurilor de stat la nivelul comunităților românești din străinătate, astfel încât acestea să fie mai bine informate și să înțeleagă beneficiile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul deschiderii oficiale a ședinței de tranzacționare prilejuite de listarea titlurilor de stat Fidelis la Bursa de Valori București. Această listare vine în urma unei oferte publice derulate între 4 și 11 iulie 2025, care a cuprins opt emisiuni: patru în lei și patru în euro, dintre care două au fost destinate donatorilor de sânge.

Ministerul Finanțelor apreciază că evoluțiile titlurilor de stat Fidelis sunt foarte bune, înregistrându-se un număr de 132.000 de subscrieri, față de 118.000 anul trecut, ceea ce indică o creștere a interesului populației. Titlurile Fidelis oferă randamente atractive, avantajul neimpozitării câștigului de capital și al dobânzii, posibilitatea de lichidizare a investiției înainte de scadență, precum și un proces de subscriere facil. Aceste caracteristici, alături de diversificarea instrumentelor, sunt menite să sporească atractivitatea produsului.

„Evoluţiile pe Fidelis, din punctul meu de vedere, sunt foarte bune. Avem operaţiuni de 132.000 subscrieri, mai multe decât cele înregistrate anul trecut, 118.000 până acum, deci e un semnal bun. Expunerea pe populaţie creşte, ceea ce e bine, pentru că e un obiectiv important pe care îl are Ministerul de Finanţe. Randamentele sunt atractive, neimpozitarea câştigului de capital şi a dobânzii importante pentru populaţie, posibilitatea de lichidizare a investiţiei înainte de scadenţă, cu posibilitatea încasării iar e importantă, subscrierea uşoară, diversificarea, instrumente flexibile pe care le punem la dispoziţie, toate aceste lucruri contează”, a susținut ministerul.

În prezent, implicarea Diasporei în acest tip de investiții este la un nivel foarte scăzut. Ministrul a evidențiat intenția de a dezvolta mecanisme prin care să fie valorificat potențialul uriaș al românilor din afara granițelor, considerând că o promovare adecvată și o informare corectă sunt esențiale pentru atingerea acestui obiectiv. În același timp, atragerea Diasporei ar contribui și la consolidarea pieței de capital românești, întrucât titlurile Fidelis sunt listate la bursă.

În cadrul evenimentului, Alexandru Nazare a anunțat planuri pentru luna august, când urmează să fie semnat un parteneriat cu peste cinci burse din regiune. Scopul acestui demers este de a consolida prezența României pe piețele regionale și de a întări cooperarea în domeniul financiar. Ministrul a menționat discuțiile purtate la ultima reuniune ECOFIN cu omologul său din Grecia pentru stabilirea unei relații mai strânse cu bursa din această țară, aflată în creștere. Oficialul consideră că o implicare activă în negocieri și discuții la nivel european sprijină piața de capital românească și economia în ansamblu.

„Suntem implicaţi şi într-un parteneriat pe care vrem să-l semnăm în luna august cu bursele din regiune, peste cinci burse din regiune. E foarte important să fim activi în regiune. Am discutat inclusiv cu ministrul Finanţelor din Grecia, la ultimul ECOFIN, pentru a consolida un parteneriat cu bursa din Grecia, care creşte foarte mult, şi acest lucru îl putem face mult mai activ pe toate zonele de negociere şi de discuţii pe care le avem la dispoziţie, fie că e la Bruxelles, fie că e în altă zonă, tocmai pentru a sprijini bursa, pentru că eu cred că acest parteneriat trebuie să fie din ce în ce mai strâns şi să vorbim din ce în ce mai mult despre aceste lucruri, pentru că ajută foarte mult economia românească”, a completat el.

În intervenția sa, ministrul a făcut referire și la situația economică delicată din România a reușit să o depășească recent. El a susținut că, în mai puțin de două săptămâni, autoritățile ar fi construit și negociat cu succes un pachet de măsuri credibil la nivelul Comisiei Europene, obținând validarea în cadrul ECOFIN din 8 iulie. Ministrul a precizat că listarea titlurilor de stat imediat după ECOFIN ar fi fost un pariu calculat.

„Sunt onorat să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, în acest moment simbolic pentru piaţa de capital românească, să marcăm această nouă listare Fidelis la Bursa de Valori Bucureşti. Înainte să încep să discutăm despre Fidelis în special, aş vrea să discutăm un pic despre situaţia prin care a trecut România în această perioadă, pentru că am senzaţia că încă nu se conştientizează la nivel public cumpăna majoră pe care a depăşit-o România în ultima perioadă, cumpăna şi pericolul pe care le-am depăşit, şi cred că n-ar trebui să irosim nicio oportunitate de a explica cât se poate de clar dimensiunea pericolului pe care l-am evitat.

A fost un timp foarte comprimat, mai puţin de două săptămâni, în care am reuşit să construim un pachet de măsuri care să fie considerat credibil, să-l negociem atât la nivel tehnic, cât şi la cel mai înalt nivel cu Comisia Europeană, astfel încât să ajungem în ECOFIN-ul de pe 8 iulie să avem o validare. Acesta a fost doar un prim pas. După acest pas, evident că am avut imediat o reacţie a pieţelor şi cel mai bun barometru posibil a fost interesul care s-a ridicat la aproape 15 miliarde de euro în momentul când am emis, în prima zi de după ECOFIN”, a conchis acesta.