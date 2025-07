Alexandru Nazare a declarat că situația României a fost securizată în ceea ce privește prima analiză, menționând însă că pericolul nu a trecut complet. El a precizat că deși pericolul imediat a fost depășit și se merge în direcția corectă, fără o stabilitate pe termen lung nu se poate schimba trendul.

Ministrul Finanțelor a participat la lansarea emisiunii de titluri de stat Fidelis, prin care Ministerul Finanțelor a mobilizat 1,6 miliarde de lei de la investitorii individuali. Acesta a precizat că scopul nu este doar să mențină ratingul la o clasă peste nivelul junk, ci să îl crească efectiv. El a explicat că, pe măsură ce ratingul crește, costurile de finanțare scad, astfel încât obiectivul principal este creșterea ratingului.

Totuși, a subliniat că acest obiectiv nu poate fi stabilit pentru această etapă. Acesta a mai adăugat că pericolul imediat a fost eliminat, însă este necesară continuarea aplicării unor măsuri credibile. De asemenea, a menționat că agențiile de rating realizează vizite în mod constant.

Alexandru Nazare a declarat că au în vedere listarea companiilor, dar detaliile privind modul de realizare, tipul și companiile implicate trebuie stabilite înainte de a avansa prin PNRR. El a subliniat că fără adoptarea primului pachet de reforme nu ar fi fost posibilă renegocierea PNRR și a menționat că există o echipă dedicată la București pentru aceste discuții, care vor continua pentru a asigura tranșele financiare.

Odată încheiate negocierile privind sumele și tipurile implicate, vor avea o perspectivă clară asupra listării finale a jaloanelor și țintelor, moment în care va începe analiza și planificarea companiilor ce vor fi listate. Nazare a asigurat că intenția statului român de a fi activ în acest proces rămâne, însă detaliile exacte vor fi definite doar după finalizarea negocierilor.

Ministrul Finanțelor a afirmat că publicul încă nu realizează pe deplin criza majoră pe care România a depășit-o recent și riscurile implicate. El a subliniat importanța explicării clare a pericolului evitat și a menționat că într-un interval foarte scurt, de sub două săptămâni, a fost elaborat un pachet de măsuri credibil, negociat cu Comisia Europeană și validat la Ecofin pe 8 iulie.

După această validare, piața a reacționat pozitiv, manifestând un interes de aproape 15 miliarde de euro la emisiunea de eurobonduri, emisă chiar în ziua ședinței Ecofin, ceea ce a reprezentat un risc asumat, dar cu rezultate bune. Deși dobânzile rămân ridicate comparativ cu alte țări din regiune, diminuarea costurilor pe toate maturitățile arată că direcția adoptată este corectă.

„Încă nu se conştientizează la nivel public cumpăna majoră pe care a depăşit-o România în ultima perioadă. Şi pericolul. Nu ar trebui să irosim nicio oportunitate de a explica cât se poate de clar dimensiunea pericolului pe care l-am evitat. A fost un timp foarte comprimat, mai puţin de două săptămâni, în care am reuşit să construim un pachet de măsuri care să fie considerat credibil, să-l negociem la nivel tehnic şi la cel mai înalt nivel cu Comisia Europeană, ca să ajungem la Ecofin din 8 iulie şi să avem o validare.

După acest pas, am avut imediat o reacţie a pieţelor. Şi cel mai bun barometru a fost interesul de aproape 15 miliarde de euro la momentul emisiunii de eurobonduri. Nu a fost o întâmplare că emisiunea a fost în prima zi după Ecofin. A fost un pariu riscant, dar care a dat rezultate. Acest pachet a fost considerat credibil şi de aceea am ales să emitem în aceeaşi zi. Chiar dacă dobânzile sunt în continuare foarte mari comparativ cu regiunea, cu ţări cu care suntem în competiţie, faptul că am avut o diminuare pe toate maturităţile pe care am ieşit, în comparaţie cu alte emisiuni pe care le-am avut, ne arată că suntem în direcţia bună”