Deputata PNL Raluca Turcan a reacționat ferm împotriva ideii de impozitare progresivă, pe care a calificat-o drept „o capcană pentru voturi”. În opinia sa, această măsură ar penaliza inițiativa și succesul, fără a oferi o soluție reală pentru reducerea sărăciei sau echilibrarea bugetului.

Ea a avertizat că introducerea unui sistem progresiv de taxare ar descuraja investițiile, ar stimula evaziunea fiscală și ar genera relocarea capitalului în state cu regimuri fiscale mai avantajoase.

Turcan susține că PNL rămâne singurul partid care apără cota unică, considerând-o un pilon de stabilitate și dezvoltare economică.

Deputata a transmis că adevărata protecție a celor cu venituri mici trebuie să vină din „asistență socială țintită” și politici active de incluziune, nu din supraimpozitarea celor care contribuie cel mai mult la buget.

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna susține însă contrariul celor spuse de Raluca Turcan. El a declarat că România va ajunge, „mai devreme sau mai târziu”, la un sistem fiscal progresiv.

Într-o intervenție televizată, Barna a explicat că o astfel de reformă va deveni posibilă doar atunci când clasa de mijloc va fi suficient de consolidată, iar administrația fiscală va avea capacitatea să gestioneze un astfel de sistem în mod echitabil.

El a precizat că, deși TVA-ul a fost măsura aleasă pentru ajustarea bugetului, aceasta a fost doar o soluție de urgență. În opinia sa, în lipsa unor reforme curajoase, România risca să piardă complet încrederea Bruxelles-ului, mai ales în privința jaloanelor PNRR.

„Astăzi, într-adevăr, după ce am avut multe variante pe masă și multe elemente, multe posibilități, s-a renunțat la una, două, trei posibilități, a rămas TVA-ul, care nu este o măsură de dorit, majoritatea TVA-ului în sine, dar a fost o decizie necesară”, spune Barna.

Barna a criticat dur fostele guverne, acuzându-le de iresponsabilitate fiscală și de decizii menite doar să aducă beneficii electorale pe termen scurt. El a spus că țara s-a aflat „mai neagră decât negrul” la finalul anului trecut și că doar adoptarea unor măsuri fiscale impopulare a salvat-o de la retrogradarea ratingului de țară.

„M-a întrebat cineva dacă situația (n.r. de la finalul anului trecut) a fost mai neagră. Am spus că nu știu dacă negru are și altă… dar dacă ar exista negru, mai negru decât negru, da, acolo eram la sfârșitul anului trecut. Situația a fost destul de grea la sfârșitul anului datorită faptului că am amânat foarte multe măsuri nepopulare”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.