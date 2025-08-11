Obiectele lăsate pe casa scării în blocurile din Germania sunt reglementate diferit, în funcție de tipul acestora și de spațiul disponibil. Expertul juridic ARAG, Tobias Klingelhöfer, precizează că un cărucior pentru copii beneficiază de protecția articolului 6 din Legea Fundamentală a Germaniei. Acest articol garantează protecția familiei, motiv pentru care, în majoritatea situațiilor, parcarea unui cărucior pe hol este considerată permisă.

Totuși, se impune respectarea condițiilor de siguranță. Căile de acces trebuie să rămână libere, astfel încât pompierii sau paramedicii să poată interveni rapid. Holurile și scările reprezintă rute de evacuare, deci se aplică reguli stricte pentru prevenirea incendiilor, scriu cei de la Focus.

Dacă în clădire nu există o cameră de depozitare sau lift, iar căruciorul nu încape în lift, el poate fi lăsat pe hol, cu condiția să nu blocheze trecerea. Instanțele din Hamm și Hanovra au decis că și rolele, scaunele cu rotile sau alte dispozitive medicale pot fi parcate pe hol dacă există loc suficient.

În schimb, dacă există un spațiu special pentru depozitare, cărucioarele trebuie duse acolo pe timp de noapte. Pe timpul zilei, vecinii trebuie să tolereze parcarea lor pe hol.

Într-un caz din Berlin-Neukölln, rezilierea contractului de închiriere pentru lăsarea temporară a unui cărucior și a unui sac de gunoi pe hol a fost declarată ilegală, deoarece obiectele au stat acolo doar pentru perioade scurte.

Dacă nu există un loc sigur de depozitare, proprietarul nu poate interzice părinților să lase căruciorul pe scara blocului. Un subsol nu este considerat un spațiu potrivit, deoarece coborârea repetată cu căruciorul ar fi incomodă și ar lăsa copilul nesupravegheat. Tribunalul din Landau a decis că vecinii trebuie să accepte această situație, indiferent de aspectul estetic al holului.

Bicicletele nu au același regim ca și cărucioarele. În general, parcarea lor pe hol este interzisă, mai ales dacă îngreunează trecerea altor locatari. Dacă există un spațiu dedicat pentru biciclete, acesta trebuie folosit.

Totuși, în cazul în care bicicleta este foarte valoroasă și există risc de furt, instanța din Münster a decis că proprietarul ei o poate ține în apartament. Acest lucru se aplică în special dacă locul de depozitare este accesibil mai multor persoane.

Pantofii sau hainele lăsate pe casa scării pot rămâne acolo doar cu acordul proprietarului și, în cazul condominiilor, cu acordul tuturor coproprietarilor.

În lipsa acestui acord, toate obiectele personale trebuie ținute în interiorul apartamentului. Tribunalul Regional Superior din München consideră că scările reprezintă proprietate comună, iar folosirea lor pentru depozitare trebuie aprobată.

Bunurile lăsate pe casa scării sunt, de regulă, acoperite de asigurarea locuinței doar dacă furtul are loc prin spargere. Aceasta presupune intrarea forțată, folosirea de chei false sau alte metode similare. Furtul simplu, cum ar fi dispariția unui cărucior lăsat lângă o ușă descuiată, nu este compensat automat.

Pentru protecție suplimentară, obiectele ar trebui asigurate separat și legate cu sisteme antifurt rezistente. Poliția poate oferi servicii de codificare atât pentru biciclete, cât și pentru cărucioare, ceea ce poate descuraja hoții și facilita recuperarea bunurilor.