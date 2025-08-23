Legea mirosului va fi aplicată în curând, pentru că Ministerul Mediului a publicat regulile pentru aplicarea ei. Legea definește „disconfortul olfactiv” ca mirosul care poate afecta sănătatea oamenilor sau mediul. Orice sursă care produce mirosuri trebuie să aibă un sistem care să reducă mirosul înainte de a fi eliminat în spațiile comune.

Concret, legea spune că gătitul cu ușa apartamentului deschis la bloc poate fi interzis și poate duce la amenzi mari. Noua lege explică ce este permis și ce nu pentru cei care locuiesc în blocuri și folosesc spațiile comune, cum ar fi casa scării, holurile sau liftul.

Dacă un vecin gătește și lasă ușa deschisă, iar mirosul ajunge pe scara blocului, poate primi amendă. Deși pare ciudat, unii oameni fac asta pentru că nu au hotă și vor să elimine mirosul din apartament.

Conform noii legi, fumatul în spațiile comune ale blocurilor este interzis.

Persoanele care fumează în holuri, lifturi sau alte zone comune riscă amendă de 500 lei.

Companiile care permit fumatul în spațiile lor din bloc pot primi amenzi mari, până la 15.000 lei pentru prima încălcare.

Fumatul va fi permis doar în zone speciale amenajate în exterior. Locatarii trebuie să iasă din bloc și să folosească aceste zone. Spațiile de fumat trebuie să fie clar delimitate și să nu deranjeze vecinii.

Ministerul Mediului a anunțat că a pus în consultare publică regulile pentru aplicarea Legii mirosului, documentul care va permite ca legea să fie aplicată în practică. Aceste reguli arată cum se va măsura mirosul neplăcut și ce trebuie făcut pentru a-l reduce.

„Legea mirosului există de mai mulți ani, dar este inaplicabilă pentru că nu are normele de punere în aplicare. Am colaborat cu Ministerul Sănătății și am format un grup pentru a găsi cea mai bună variantă de lucru. Punem aceste documente astăzi în consultare publică și cei care ne poluează și ne fac să nu putem deschide geamul la propria noastră casă vor plăti! Observațiile cetățenilor și ale tuturor entităților sunt extrem de importante și sunt sigură că forma finală a acestor acte normative va fi una coerentă, corectă și ambițioasă, astfel încât protejarea sănătății umane și a mediului să fie pe primul loc” a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Legea se aplică firmelor care pot face mirosuri neplăcute, autorităților și cetățenilor. Autoritățile trebuie să verifice, la sesizarea oamenilor, activitățile care nu respectă regulile de protecție a mediului și care provoacă mirosuri deranjante.

Amenzile sunt mari: până la 30.000 lei pentru persoane fizice și până la 80.000 lei pentru firme

Unul dintre inițiatorii acestei legi a explicat că autoritățile nu vor fi absurde în aplicarea sa. Dacă este vorba despre mirosuri ocazionale sau în aer liber, „putem fi cu toţii înţelegători”, afirmă Rodica Militaru.

Totuși în cazurile în care cineva își deranjează în mod repetat vecinii și refuză să renunțe la aceste proaste obiceiuri, oamenii legii pot interveni. La fel și in cazul precum mirosuri care provin de la fabrici ce funcționează non-stop, chiar dacă mirosurile sunt unele plăcute, precum cel de ciocolată sau de cafea prăjită.