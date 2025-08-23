Gătitul cu ușa deschisă la bloc poate atrage amenzi
Legea mirosului va fi aplicată în curând, pentru că Ministerul Mediului a publicat regulile pentru aplicarea ei. Legea definește „disconfortul olfactiv” ca mirosul care poate afecta sănătatea oamenilor sau mediul. Orice sursă care produce mirosuri trebuie să aibă un sistem care să reducă mirosul înainte de a fi eliminat în spațiile comune.
Concret, legea spune că gătitul cu ușa apartamentului deschis la bloc poate fi interzis și poate duce la amenzi mari. Noua lege explică ce este permis și ce nu pentru cei care locuiesc în blocuri și folosesc spațiile comune, cum ar fi casa scării, holurile sau liftul.
Dacă un vecin gătește și lasă ușa deschisă, iar mirosul ajunge pe scara blocului, poate primi amendă. Deși pare ciudat, unii oameni fac asta pentru că nu au hotă și vor să elimine mirosul din apartament.
Fumatul în bloc. Amenzi de până la 500 lei pentru persoane fizice și 15.000 lei pentru firme
Conform noii legi, fumatul în spațiile comune ale blocurilor este interzis.
- Persoanele care fumează în holuri, lifturi sau alte zone comune riscă amendă de 500 lei.
- Companiile care permit fumatul în spațiile lor din bloc pot primi amenzi mari, până la 15.000 lei pentru prima încălcare.
Fumatul va fi permis doar în zone speciale amenajate în exterior. Locatarii trebuie să iasă din bloc și să folosească aceste zone. Spațiile de fumat trebuie să fie clar delimitate și să nu deranjeze vecinii.
Metodologia Legii mirosului: Cum pot fi sancționați locatarii de bloc și firmele care răspândesc mirosuri deranjante?
Ministerul Mediului a anunțat că a pus în consultare publică regulile pentru aplicarea Legii mirosului, documentul care va permite ca legea să fie aplicată în practică. Aceste reguli arată cum se va măsura mirosul neplăcut și ce trebuie făcut pentru a-l reduce.
„Legea mirosului există de mai mulți ani, dar este inaplicabilă pentru că nu are normele de punere în aplicare. Am colaborat cu Ministerul Sănătății și am format un grup pentru a găsi cea mai bună variantă de lucru. Punem aceste documente astăzi în consultare publică și cei care ne poluează și ne fac să nu putem deschide geamul la propria noastră casă vor plăti!
Observațiile cetățenilor și ale tuturor entităților sunt extrem de importante și sunt sigură că forma finală a acestor acte normative va fi una coerentă, corectă și ambițioasă, astfel încât protejarea sănătății umane și a mediului să fie pe primul loc” a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Legea se aplică firmelor care pot face mirosuri neplăcute, autorităților și cetățenilor. Autoritățile trebuie să verifice, la sesizarea oamenilor, activitățile care nu respectă regulile de protecție a mediului și care provoacă mirosuri deranjante.
Amenzile sunt mari: până la 30.000 lei pentru persoane fizice și până la 80.000 lei pentru firme
Unul dintre inițiatorii acestei legi a explicat că autoritățile nu vor fi absurde în aplicarea sa. Dacă este vorba despre mirosuri ocazionale sau în aer liber, „putem fi cu toţii înţelegători”, afirmă Rodica Militaru.
Totuși în cazurile în care cineva își deranjează în mod repetat vecinii și refuză să renunțe la aceste proaste obiceiuri, oamenii legii pot interveni. La fel și in cazul precum mirosuri care provin de la fabrici ce funcționează non-stop, chiar dacă mirosurile sunt unele plăcute, precum cel de ciocolată sau de cafea prăjită.
„Există activităţi care sunt deja reglementare şi au nevoie de autorizaţie de mediu. Acestea sunt emise de Agenţia de Protecţie a Mediului, iar controlul îi revine Gărzii de Mediu. Ce a adus legea mirosului nou a fost că s-a adăugat şi disconfortul olfactiv diverselor afectări ale populaţiei.
La elaborarea Legii mirosurilor, a muncit o echipă de specialişti din diverse domenii. Din documentarea noastră a rezultat că există standarde, metodologie şi aparatură privind măsurarea intensităţii mirosurilor. În România există cel puţin un laborator acreditat RENAR pentru determinarea nivelului de miros prin olfactometrie dinamică şi anume Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială (ECOIND). Buletinele de analiză eliberate de către un laborator acreditat sunt valabile la nivel internaţional. Prin urmare, în România se pot efectua determinări ale nivelului de disconfort olfactiv.
Legea mirosurilor nu este dedicată fermierilor; ea a fost concepută să acopere un vid legislativ, în scopul reducerii disconfortului olfactiv rezultat din activităţile poluatoare, deoarece s-a constat că acest disconfort nu afectează doar calitatea vieţii, dar conform studiilor medicale, duce în timp şi la instalarea unor afecţiuni neurologice.
Cred că vecinii ar trebui să fie preocupaţi de buna convieţuire. Nici înainte de apariţia legii nu era de dorit ca în loc să deschidă geamul când găteşte, vecinul să deschidă uşa spre hol, să se răspândească mirosul de gătit în tot blocul. Dar dacă există acest obicei în mod constant şi vecinul nu ţine cont de solicitările celorlaţi locatari, da, legea poate fi invocată. Dacă mirosurile sunt ocazionale şi în aer liber, cred că putem fi cu toţii înţelegători.
În mod normal nu găteşte nimeni ceapă, peşte, grătar 24 de ore din 24. Mă gândesc că dacă stai la bloc nu este civilizat, nu era nici pe vremea copilăriei mele, să găteşti cu uşa deschisă la apartament. Sunt lucruri care ţin de civilizaţie. Dacă sunt oameni care nu înţeleg şi pot să intre sub incidenţa acestei legi.
Mirosurile de ciocolată sau de cafea prăjită sunt considerate agreabile, dar dacă provin de la fabrici care lucrează 24/24, pot deveni foarte supărătoare, iar fabricile respective vor trebui să ia măsuri să asigure reţinerea mirosurilor”, a explicat una dintre inițiatorii legii, Rodica Militaru.