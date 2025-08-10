Supărați că mirosurile nu se lasă duse nici de vânt, nici de rugăminți, vecinii au dat fermierul în judecată și, după 14 ani încercări, au primit și o victorie în instanță.

Cazul a devenit rapid viral, nu doar pentru suma usturătoare pe care trebuie s-o plătească bietul crescător de porci, ci și pentru reacția neobișnuit de hotărâtă a ministrului Agriculturii, care a sărit să-i ia apărarea unui reprezentant al agriculturii tradiționale și al muncii grele.

Un caz inedit din Polonia a stârnit dezbateri aprinse în rândul opiniei publice, după ce un fermier a fost obligat de instanță să plătească despăgubiri consistente vecinilor săi, din cauza mirosurilor provenite de la ferma sa de porci.

După un proces care a durat nu mai puțin de 14 ani, Szymon Kluka a fost condamnat să achite peste 110.000 de zloți (aproximativ 25.700 de euro) pentru „prejudiciul” provocat.

Vecinii fermierului, care locuiesc în localitatea Grodzisk, s-au plâns de ani de zile că nu mai pot suporta mirosul care vine din curtea acestuia. Aceștia au cerut în justiție despăgubiri pentru disconfortul creat, iar instanța le-a dat câștig de cauză.

Decizia a generat un val de reacții, inclusiv din partea autorităților, mai ales în contextul în care fermele de animale reprezintă o componentă importantă a economiei rurale poloneze. În această țară, munca este respectată de opinia publică, iar agriculturii și fermierii se implică pentru dezvoltarea națiunii.

În apărarea agricultorului a intervenit chiar și ministrul Agriculturii din Polonia, Stefan Krajewski. Acesta a criticat hotărârea instanței și a subliniat nevoia urgentă de reglementări clare care să protejeze fermierii în astfel de situații. Potrivit oficialului, ar trebui stabilite prin lege zonele unde pot fi construite gospodării.

Este necesar ca acestea să fie clar delimitate de zonele destinate activităților agricole, pentru a preveni conflictele între locuitori și fermieri. Ministrul a comparat situația cu o absurditate, conform polsatnews.pl.

„Dacă cineva construiește o casă lângă o linie de cale ferată, se așteaptă ca cineva să scoată trenurile de pe șine, pentru că vor fi o pacoste?”, a precizat omul politic făcând referire la cazul fermierului.

Declarația sa a fost preluată pe larg de presa poloneză, fiind percepută ca un semnal clar că Executivul intenționează să ia măsuri pentru protejarea agriculturii locale. Mai mult, Krajewski a lansat și o campanie de strângere de fonduri pentru a-l sprijini financiar pe fermierul amendat.

În doar câteva zile, peste 30.000 de zloți au fost deja donați de susținători ai cauzei. Cazul readuce în discuție relația tensionată dintre dezvoltarea urbană și activitățile agricole tradiționale, o problemă tot mai prezentă și în alte țări europene.