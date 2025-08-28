Legea nr. 123 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cunoscută drept „Legea Mirosurilor”, a intrat în vigoare încă din iulie 2020. Totuși, ea nu a putut fi aplicată din cauza lipsei normelor de aplicare, ce ar fi trebuit elaborate de Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, în cel mult 180 zile de la intrarea în vigoare a Legii Mirosului.

În august 2025, Ministerul Mediului a lansat în consultare publică metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și planul de gestionare a disconfortului olfactiv. Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 30 de zile de la data publicării pe site-ul oficial.

Legea Mirosurilor instituie obligația companiilor care desfășoară activități generatoare de mirosuri neplăcute de a elabora un plan de gestionare a disconfortului olfactiv, parte a autorizației integrate de mediu. Planul de gestionare a disconfortului olfactiv va fi obligatoriu inclusiv pentru operatorii economici care nu se supun procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, dar care pot genera mirosuri neplăcute. În acest caz, planul se elaborează pe baza considerentelor tehnologice specifice activității și pe asigurarea cerințelor de curățare și igienizare a amplasamentului. Acesta se aprobă de direcția de sănătate publică județeană/ a Municipiului București.

Documentul pus în consultare publică detaliază modul de elaborare, stabilind niște cerințe minime de conținut, printre care:

identificarea surselor de mirosuri neplăcute din cadrul amplasamentului;

stabilirea unor puncte de control și elaborarea unui sistem de monitorizare în aceste puncte;

aplicarea de măsuri pentru prevenire și reducerea mirosurilor;

elaborarea unor proceduri de gestionare a plângerilor din partea cetățenilor;

stabilirea unor responsabili în cadrul companiei pentru implementarea planului, etc.

Cel de-al doilea document lansat în consultare publică este proiectul de lege privind metodologia de aplicare a Legii Mirosului, ce stabilește metodele de evaluare ale disconfortului olfactiv.

Cetățenii sunt încurajați să depună sesizări ce au la bază „un jurnal de mirosuri”. Firmele sunt obligate să realizeze monitorizări proprii și să ia măsuri pentru reducerea mirosurilor neplăcute. Autoritățile au atribuții de control, desfășurând investigații pe baza plângerilor primite. Pe scurt, metodologia privind evaluarea și gestionarea disconfortului olfactiv se adresează atât operatorilor economici care pot genera mirosuri neplăcute, cât și autorităților și cetățenilor.

Procedura recomandată este efectuarea unei evaluări FIDOL în afara amplasamentului/locației indicate de reclamant, prin efectuarea unei investigații în jurul amplasamentului, dacă este posibil, și prin intrarea pe amplasament pentru a determina/ confirma că sursa de miros este prezentă pe amplasament. Factorii FIDOL:

frecvența – cât de des apare mirosul;

intensitatea – cât de puternic este perceput mirosul pe o scară de la 0 la 6;

durata – perioada de timp în care persistă mirosul;

ofensivitatea – caracterul neplăcut al mirosului (tonul hedonic), măsurat de pe o scară de la -4 pentru mirosuri extrem de neplăcute, precum carnea putrezită la +4 pentru mirosuri extrem de plăcute, precum cel de pâine proaspătă;

locația – tipul de zonă și sensibilitatea receptorilor.

În ceea ce privește evaluarea mirosului, metodologia cuprinde atât metode subiective, bazate pe inspecția în teren, precum și metode obiective, bazate pe olfactometria dinamică, care cuantifică concentrația mirosurilor în unități de miros. Metodologia stabilește limite de expunere, în funcție de tipul de zonă: rezidențial, rural, comercial/ industrial, etc.