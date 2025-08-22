Dr. Av. Radu Pavel, avocat coordonator la firma Pavel, Mărgărit și Asociații, spune că recent s-au făcut modificări importante la Legea nr. 85/2014, care reglementează prevenirea insolvenței și procedurile de insolvență. Aceste schimbări fac ca administratorii firmelor să fie mai responsabili, impun restricții celor care au condus companii aflate în dificultate și fac mai rapidă recuperarea datoriilor.

În acest context, colaborarea cu un avocat specializat în insolvență, drept comercial sau litigii comerciale este foarte importantă pentru a proteja interesele debitorilor și ale creditorilor, a evita conflictele și a respecta noile reguli.

Guvernul a explicat că aceste modificări sunt necesare pentru a face mai eficientă recuperarea datoriilor și pentru a scurta durata proceselor. Principalele schimbări includ: responsabilitate mai mare pentru administratori, proceduri mai rapide prin noi instrumente juridice, un rol mai activ al statului ca creditor și restricții pentru cei care au condus firme aflate în dificultate.

Una dintre schimbările importante se referă la responsabilitatea administratorilor. Legea spune că răspunderea nu este doar pentru cei care apar oficial ca administratori, ci și pentru cei care conduc de fapt firma, chiar dacă nu sunt în acte. De asemenea, dacă nu se depun situațiile financiare sau declarațiile fiscale, se consideră că firma nu a ținut contabilitatea corect.

Această răspundere mai mare înseamnă că administratorii pot fi trași la răspundere nu doar pentru deciziile lor, ci și pentru greșelile celor care lucrează sub conducerea lor. Orice problemă – cum ar fi întârzierea plăților, erori în contabilitate sau lipsa supravegherii – poate fi considerată vina administratorului.

Un alt scop al modificărilor este să facă procesul de insolvență mai rapid. În prezent, o firmă aflată în insolvență poate rămâne blocată ani de zile fără ca creditorii să primească banii datorați. Noile reguli urmăresc să accelereze recuperarea datoriilor și vânzarea bunurilor firmei. Administratorii judiciari pot cere imediat intrarea în faliment dacă situația financiară se înrăutățește clar.

Aceste proceduri permit creditorilor să își recupereze banii mult mai repede. Administratorii judiciari se ocupă de vânzarea activelor și distribuirea banilor conform legii. Astfel, procesul devine mai clar și mai previzibil pentru toată lumea, reducând riscul unor conflicte și oferind protecție legală atât pentru debitori, cât și pentru creditori.

Un punct important este că persoanele care au fost trase la răspundere într-o firmă aflată în insolvență nu mai pot înființa sau conduce alte firme timp de cinci ani. Această interdicție va fi trecută în Registrul Comerțului, astfel încât orice creditor sau debitor să poată verifica istoricul persoanei.

Această regulă poate complica planurile de afaceri ale celor afectați și relațiile comerciale ale firmelor lor. Scopul este să păstreze credibilitatea în fața creditorilor și să reducă conflictele legale care ar putea apărea din această interdicție.

Modificările aduc o noutate importantă: firmele trebuie să anunțe creditorul fiscal cu cel puțin 15 zile înainte de a deschide procedura de insolvență. Aceasta protejează statul și îi dă timp să reacționeze. Toate documentele și rapoartele vor fi transmise electronic de către administrator sau lichidator.

De asemenea, definiția de „afiliat” a fost extinsă și numărul acestora în comitetul creditorilor este limitat, ceea ce face procesul mai transparent și mai echilibrat. Această notificare înainte de începerea procedurii ajută la prevenirea conflictelor și le permite creditorilor să se organizeze din timp.

„Modificările recente ale Legii insolvenței, inclusiv extinderea răspunderii administratorilor și introducerea interdicției de a fonda sau conduce societăți, transformă semnificativ mediul de afaceri. În acest context, colaborarea cu un avocat specializat in insolventa, avocat drept comercial sau avocat litigii nu mai este doar recomandată, ci devine esențială pentru protejarea intereselor atât ale debitorilor, cât și ale creditorilor. Acești profesioniști joacă un rol crucial în gestionarea responsabilităților legale, în monitorizarea procedurilor și în prevenirea litigiilor, asigurând conformitatea cu noile prevederi legale”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel, din cadrul Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

În ansamblu, modificările fac legea mai strictă: cresc responsabilitatea administratorilor, scurtează durata procedurilor și sporesc implicarea statului ca principal creditor. Pentru firmele în dificultate, acest lucru afectează modul în care gestionează relațiile cu partenerii și cum accesează procedura de insolvență. În acest context, un avocat specializat în insolvență sau drept comercial devine esențial pentru a oferi sfaturi preventive și pentru a apăra drepturile în instanță.