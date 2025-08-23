Pentru majoritatea oamenilor, locuința reprezintă spațiul de siguranță și relaxare, locul în care se retrag după o zi încărcată pentru a se odihni sau a petrece timp cu familia. Totuși, liniștea poate fi tulburată de un fenomen frecvent întâlnit în blocuri și cartiere: vecinii gălăgioși.

Muzica dată la maximum, petrecerile care se prelungesc până în zori sau folosirea uneltelor electrice la ore nepotrivite pot transforma viața de zi cu zi într-un coșmar.

În acest context, apare întrebarea firească: ce poți face, concret, atunci când liniștea îți este constant perturbată? Legea românească prevede mecanisme clare prin care îți poți apăra drepturile, iar soluțiile nu se limitează doar la reclamații oficiale.

Primul pas recomandat de specialiști este abordarea directă, dar calmă. O discuție față în față, în care să explici impactul zgomotului asupra vieții tale, poate rezolva problema înainte ca aceasta să escaladeze. Mulți dintre cei care fac gălăgie nu realizează amploarea disconfortului creat.

Dacă însă situația se repetă, devine util să aduni probe. Înregistrările audio sau video, declarațiile altor vecini și consemnarea exactă a orelor la care se produce deranjul sunt elemente esențiale pentru o eventuală plângere. Autoritățile nu pot acționa doar pe baza unei afirmații verbale.

Un alt demers firesc este notificarea asociației de proprietari. În multe imobile există regulamente interne care completează prevederile legale și stabilesc reguli suplimentare privind liniștea. Președintele sau administratorul pot transmite avertismente sau pot media conflictul.

Dacă nici aceste măsuri nu dau rezultate, sesizarea Poliției sau Jandarmeriei devine soluția de urmat. În cazurile grave, când există și elemente de violență sau situația scapă de sub control, apelul la 112 este justificat.

Legea nr. 61/1991, care reglementează normele de conviețuire socială, prevede amenzi consistente pentru cei care deranjează vecinii în afara orelor permise. În cazurile repetate sau grave, intervine și Codul Penal, prin articolul 371, care sancționează tulburarea ordinii și liniștii publice. În astfel de situații, un vecin gălăgios se poate confrunta nu doar cu sancțiuni contravenționale, ci și cu dosar penal sau chiar obligația de a plăti despăgubiri morale vecinilor afectați.

Conform legislației actuale, liniștea trebuie respectată în următoarele intervale:

22:00 – 08:00, perioadă de noapte în care orice zgomot puternic este interzis;

13:00 – 14:00, pauza de prânz, menită în special să protejeze odihna copiilor și a persoanelor în vârstă.

Aceste reguli sunt valabile indiferent dacă locuiești la bloc sau la casă, iar încălcarea lor oferă dreptul oricărui vecin să sesizeze autoritățile. În plus, unele asociații de proprietari stabilesc reglementări suplimentare, precum interdicția lucrărilor de renovare în weekend sau extinderea orelor de liniște la prânz.

De la dialog civilizat până la intervenția autorităților, există mai multe instrumente prin care poți gestiona situațiile neplăcute generate de vecinii gălăgioși. Important este să cunoști drepturile pe care legea ți le oferă și să acționezi ferm, dar responsabil, pentru a-ți apăra liniște.