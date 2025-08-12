Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o modificare importantă privind restricțiile de circulație pentru bărbații ucraineni, în contextul conflictului cu Rusia.

Decizia facilitează în special accesul tinerilor la studii în străinătate, menținându-le totodată legătura cu țara natală.

Menținerea interdicției pentru bărbații peste 22 de ani

Potrivit noilor reguli, bărbații cu vârsta de peste 22 de ani vor continua să fie supuși restricției de a nu părăsi teritoriul Ucrainei, în baza legii marțiale instituite la începutul invaziei. Această lege impune că persoanele apte de serviciu militar între 18 și 60 de ani nu au voie să iasă din țară.

În plus, cei de peste 25 de ani sunt eligibili pentru mobilizare obligatorie, ceea ce a dus la o stare de tensiune și frică în rândul populației masculine, mulți evitând să fie în contact cu patrulele militare de recrutare.

„Consider că aceasta este o evoluţie pozitivă şi va ajuta numeroşi tineri ucraineni să menţină legăturile cu Ucraina şi să se realizeze în Ucraina, în special la studii”, a menţionat Zelenski într-o declaraţie.

Tinerii între 18 și 25 de ani nu sunt supuși mobilizării obligatorii, dar au opțiunea să se înroleze voluntar în armata ucraineană.

Primele luni de război au fost marcate de un val puternic de patriotism și de un număr mare de voluntari, însă pe măsură ce conflictul s-a prelungit, guvernul a fost nevoit să recurgă la recrutarea forțată, o măsură care a provocat numeroase controverse, inclusiv evadări din țară, corupție și metode dure folosite de unii ofițeri pentru a impune înrolarea.

Chiar dacă legea interzice ieșirea bărbaților apți de luptă, mulți au găsit căi să părăsească Ucraina. În acest context, Zelenski a făcut apel anul trecut către aceștia să se întoarcă în țară, fie pentru a lupta pe front, fie pentru a contribui la economie prin muncă și plata impozitelor, subliniind importanța solidarității în vremuri de criză.