Această creștere s-a datorat, în principal, intermedierii transferurilor internaționale de bani și dobânzilor ridicate la depozite, într-un context în care majoritatea băncilor ruse au fost excluse din sistemul global SWIFT din cauza sancțiunilor occidentale.

RBI este cea mai mare bancă occidentală încă prezentă pe piața rusă, însă se află sub presiunea Statelor Unite și a autorităților europene de a-și reduce prezența în Rusia, proces pe care a început să îl implementeze. În al doilea trimestru, grupul a înregistrat totuși o pierdere legată de deprecierea de 1,2 miliarde de euro cauzată de un litigiu în Rusia.

Recent, o instanță rusă a ridicat o măsură care bloca vânzarea filialei, însă RBI avertizează că persistă alte obstacole, precum obținerea aprobărilor din partea autorităților ruse, necesare pentru finalizarea tranzacției, conform informațiilor publicate de Reuters.

De asemenea, filiala rusă a băncii italiene UniCredit a raportat o creștere anuală de 39% a profitului în primul semestru al anului, susținută de reducerea provizioanelor pentru credite neperformante și de câștigurile obținute din tranzacționare.

Conform unei investigații Bloomberg, filiala rusă a Raiffeisen Bank are printre clienții săi firme care aprovizionează armata rusă în timpul războiului din Ucraina.

Documentele și declarațiile bancare obținute de sursa menționată arată că filiala rusă a Raiffeisen a primit anul trecut peste 62 de milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 620.000 de dolari, de la compania chimică Unichim. Această companie a furnizat materiale unei firme sancționate, Rawenstvo, care sunt utilizate pentru producerea de sisteme militare.

Surse europene citate de Bloomberg consideră foarte probabil ca Raiffeisen să aibă și alți clienți care aprovizionează complexul militar-industrial rus, însă nu au fost dezvăluite numele acestora. Aceasta în contextul în care economia Rusiei este organizată pentru război, conform politicilor președintelui Vladimir Putin.

Rawenstvo, potrivit Departamentului american al Trezoreriei, dezvoltă și produce sisteme radar de navigație și face parte din Concernul de stat Granit-Electron, inclus pe lista sancțiunilor occidentale. Concernul este cunoscut pentru producția elementelor-cheie ale sistemelor de rachete utilizate de marina rusă.

În același timp, trezoreria SUA afirmă că Granit-Electron are legături cu Tactical Missiles Corporation, unul dintre cei mai mari producători de arme din Rusia.