În primele șase luni din 2025, Allianz a generat venituri totale de 98,5 miliarde de euro, marcând o creștere de 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate segmentele de business au contribuit semnificativ la acest avans.

Profitul operațional a atins 8,6 miliarde de euro, în urcare cu 9,3%, fiind cel mai mare înregistrat vreodată într-un semestru de început de an. Acesta reprezintă deja 54% din ținta anuală estimată de profit operațional.

Oliver Bäte, CEO Allianz SE, a declarat că aceste performanțe vin „pe fondul unei creșteri susținute și a preocupării disciplinate privind productivitatea”, subliniind că mixul de produse și extinderea bazei de clienți aduc „o dinamică favorabilă” în continuare.

Profitul net atribuit acționarilor a ajuns la 5,5 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din S1 2024. Venitul per acțiune a urcat cu 11,3%, până la 13,99 euro.

Pe baza ajustărilor financiare – inclusiv provizionul legat de vânzarea deținerilor din India și câștigul obținut din exitul din joint venture-ul cu UniCredit – Allianz raportează o creștere de:

6,2% la profitul net atribuit acționarilor;

7,9% la venitul per acțiune;

17,9% randament anualizat al capitalurilor proprii (RoE) ajustat, respectiv 18,5% RoE în termeni absoluți.

Allianz își păstrează o poziție financiară solidă, cu o rată de solvabilitate Solvency II de 209%, bine peste cerințele minime.

În plus, grupul continuă programul de răscumpărare de acțiuni anunțat la final de februarie, în valoare totală de 2 miliarde de euro. În prima jumătate a anului 2025, Allianz a finalizat deja 50% din acest program, echivalentul a 1 miliard de euro.

Conform proiecțiilor interne, Allianz este în grafic pentru a atinge profitul operațional de 16 miliarde de euro în 2025, cu o marjă de variație de plus sau minus 1 miliard.

Conducerea reafirmă angajamentul față de investitori și continuarea planului strategic stabilit la Capital Markets Day, evenimentul anual dedicat piețelor de capital.