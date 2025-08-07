Venituri totale în creștere pentru Grupul Allianz și profit operațional la un nou record istoric
În primele șase luni din 2025, Allianz a generat venituri totale de 98,5 miliarde de euro, marcând o creștere de 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Toate segmentele de business au contribuit semnificativ la acest avans.
Profitul operațional a atins 8,6 miliarde de euro, în urcare cu 9,3%, fiind cel mai mare înregistrat vreodată într-un semestru de început de an. Acesta reprezintă deja 54% din ținta anuală estimată de profit operațional.
Oliver Bäte, CEO Allianz SE, a declarat că aceste performanțe vin „pe fondul unei creșteri susținute și a preocupării disciplinate privind productivitatea”, subliniind că mixul de produse și extinderea bazei de clienți aduc „o dinamică favorabilă” în continuare.
Profit net și randament al capitalurilor în creștere
Profitul net atribuit acționarilor a ajuns la 5,5 miliarde de euro, cu 9,5% peste nivelul din S1 2024. Venitul per acțiune a urcat cu 11,3%, până la 13,99 euro.
Pe baza ajustărilor financiare – inclusiv provizionul legat de vânzarea deținerilor din India și câștigul obținut din exitul din joint venture-ul cu UniCredit – Allianz raportează o creștere de:
-
6,2% la profitul net atribuit acționarilor;
-
7,9% la venitul per acțiune;
-
17,9% randament anualizat al capitalurilor proprii (RoE) ajustat, respectiv 18,5% RoE în termeni absoluți.
Allianz își păstrează o poziție financiară solidă, cu o rată de solvabilitate Solvency II de 209%, bine peste cerințele minime.
În plus, grupul continuă programul de răscumpărare de acțiuni anunțat la final de februarie, în valoare totală de 2 miliarde de euro. În prima jumătate a anului 2025, Allianz a finalizat deja 50% din acest program, echivalentul a 1 miliard de euro.
Allianz își menține obiectivele de profit și creștere pentru 2025
Conform proiecțiilor interne, Allianz este în grafic pentru a atinge profitul operațional de 16 miliarde de euro în 2025, cu o marjă de variație de plus sau minus 1 miliard.
Conducerea reafirmă angajamentul față de investitori și continuarea planului strategic stabilit la Capital Markets Day, evenimentul anual dedicat piețelor de capital.
„Valoarea și relevanța produselor noastre ne ajută să ne păstrăm și să ne extindem baza de clienți. Mixul diversificat de business, acoperirea globală și implementarea consecventă aduc oportunități și dinamică favorabilă, plasându-ne pe drumul cel bun pentru a îndeplini ambițiile stabilite în cadrul Capital Markets Day – ziua dedicată investitorilor și analiștilor financiari – din decembrie”, a transmis Oliver Bäte.