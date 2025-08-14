Potrivit cifrelor înregistrate de Transelectrica, segmentul activităților cu profit permis a înregistrat un rezultat de 218 milioane lei, mai mic cu 99 milioane lei față de 317 milioane lei în primul semestru din 2024.

Scăderea s-a produs în contextul diminuării veniturilor operaționale cu 54 milioane lei și al creșterii cheltuielilor operaționale, inclusiv amortizarea, cu 45 milioane lei. Veniturile operaționale au ajuns la 1.151 milioane lei, față de 1.205 milioane lei în aceeași perioadă din 2024, influențate de reducerea veniturilor din tranzacții CPT cu 44 milioane lei, de scăderea veniturilor conjuncturale din ajutoare de avarie cu 60 milioane lei și de diminuarea capitalizării CPT cu 23 milioane lei.

„Scăderea veniturilor operaţionale (1.151 milioane lei la 30 iunie 2025 faţă de 1.205 milioane lei la 30 iunie 2024) a fost influenţată în principal de scăderea cu 44 milioane lei a veniturilor din tranzacţii CPT, a veniturilor conjuncturale din ajutoare de avarie (-60 milioane lei) şi capitalizare CPT (-23 milioane lei). Veniturile din transport şi alte venituri din piaţa de energie au înregistrat o creştere de 73 milioane lei, respectiv de la 1.046 milioane lei în S1 2024 la 1.119 milioane lei în S1 2025 influenţată în principal, de creşterea cantităţii de energie electrică transportată şi de tariful aprobat de ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei n.r), care a condus la o apreciere a veniturilor din tarif reglementat cu 124 milioane lei (+16%) faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, arată raportul transmis BVB.

În schimb, veniturile din transport și alte venituri din piața de energie au crescut cu 73 milioane lei, de la 1.046 milioane lei în semestrul I 2024 la 1.119 milioane lei în semestrul I 2025. Această evoluție a fost determinată de creșterea cantității de energie electrică transportată și de majorarea tarifului reglementat aprobat de ANRE, care a adus un plus de 124 milioane lei, respectiv o creștere de 16% față de anul precedent.

Veniturile din alocarea capacității de interconexiune au crescut cu 49 milioane lei, ajungând la 151 milioane lei, influențate de formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă din Ungaria și Bulgaria. Alocările implicite, ce combină capacitatea și energia, au fost puternic influențate de variațiile prețurilor energiei electrice pe bursele europene.

Cheltuielile operaționale, inclusiv amortizarea, au crescut cu 5%, de la 888 milioane lei în S1 2024 la 933 milioane lei în S1 2025, în principal din cauza majorării costurilor cu mentenanța și reparațiile rețelei electrice de transport, a cheltuielilor cu personalul, a amortizării și a cheltuielilor de operare a sistemului.

„Modificările introduse prin OUG 32/2024 au condus spre o ieşire treptată din schema de sprijin şi o revenire la mecanismele de piaţă concurenţiale. Ca urmare, începând cu 01.01.2025, energia necesară acoperirii CPT a fost achiziţionată în proporţie de circa 50% prin contracte bilaterale, la un preţ mediu mai mare faţă de perioada similară a anului 2024. Eliminarea mecanismului MACEE, cu preţ reglementat, creşterea consumului şi temperaturile scăzute din luna februarie, precum şi scăderea producţiei hidroelectrice au condus la creşterea importurilor şi la o creştere a preţurilor energiei pe pieţele pe termen scurt faţă de perioada similară a anului 2024. Astfel, preţul mediu al energiei achiziţionate de pe pieţele pe termen scurt în perioada ianuarie – iunie 2025 a fost mai ridicat decât preţul la S1 2024”, arată raportul.

Segmentul activităților cu zero profit a avut la 30 iunie 2025 un rezultat pozitiv de 46 milioane lei, comparativ cu un rezultat negativ de 50 milioane lei în primul semestru din 2024. Această evoluție s-a datorat înjumătățirii veniturilor și cheltuielilor din piața de echilibrare în 2025 față de anul anterior. Conform reglementărilor ANRE, surplusul sau deficitul de venituri față de costurile recunoscute în activitatea de servicii de sistem și capacitate de echilibrare este compensat ulterior prin corecție tarifară ex-post.

În semestrul I 2025, consumul intern net de energie a scăzut cu 1%, iar producția netă de energie s-a redus cu 10%. Scăderile de consum din lunile ianuarie (-1,76%), martie (-3,71%), mai (-2,53%) și iunie (-9,52%) au urmat un trend descrescător, pe măsură ce a crescut durata zilnică a radiației solare și producția prosumatorilor, ceea ce a redus consumul măsurat la nivel național.

Consumul propriu tehnologic (CPT) în rețeaua electrică de transport a scăzut cu 6% comparativ cu S1 2024, datorită fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune, în special cele cu Ucraina și Ungaria, și a condițiilor meteorologice favorabile din lunile ianuarie, februarie, aprilie și iunie, caracterizate de precipitații reduse, care au diminuat pierderile corona.