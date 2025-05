Ucraina oferă bonusuri de 20.000 de euro tinerilor care se înrolează în armată

Ucraina recurge la stimulente financiare și contracte pe termen scurt pentru a atrage noi recruți, în contextul unui război care pare departe de final.

Confruntată cu un deficit acut de personal militar și cu un front care continuă să consume resurse umane și logistice la o scară alarmantă, Ucraina introduce noi măsuri pentru a atrage tineri în armată. Printre acestea se numără un bonus de 20.000 de euro, credite ipotecare cu dobândă zero și contracte de un singur an. Ținta: bărbații sub 25 de ani, o categorie până acum mai puțin prezentă în structurile de luptă.

Oficialii speră ca noul pachet de beneficii să inverseze tendința dezinteresului în rândul tinerei generații. Deși aproximativ 10.000 de tineri și-au exprimat interesul pentru înrolare, potrivit consilierului prezidențial ucrainean Roman Lozinski, doar 500 au ajuns efectiv sub drapel.

Cu toate acestea, date recente sugerează o creștere a numărului de recruți: 1.500 de tineri sub 25 de ani urmează să fie încadrați în unități active în perioada următoare.

Tineri recruți, povești de front

Printre noii voluntari se numără și Luntik, un tânăr de 20 de ani, orfan crescut la Liov, care se va alătura Brigăzii 92. Fratele său mai mare, Serghei, a fost ucis la Bahmut în primele luni ale invaziei.

„Nu sunt aici doar pentru a-mi răzbuna fratele. Când hoțul vine la tine acasă și ți-e teamă că ți-ar putea face rău sau că ți-ar putea ucide soția, vei lua măsuri și, dacă este necesar, vei ucide hoțul. Nu am venit aici să mă joc de-a șoarecele și pisica. Cunosc toate riscurile. Înțeleg că este o situație în care s-ar putea să nu mă mai întorc”, spune Luntik, potrivit Digi24.

Un alt tânăr, Volodimir, fost DJ și muncitor în construcții, a ales în mod conștient să renunțe la o viață sigură în vestul Ucrainei pentru a se înrola în infanterie.

„Dacă copiii mei mă vor întreba într-o zi: «Tată, ce ai făcut în timpul războiului?» Vreau doar să am un răspuns adecvat pentru ei. Vreau să înțeleagă că mi-am apărat țara, la fel ca părinții noștri”, a spus Volodimir.

Un război purtat de veterani

Imaginea tipică a soldatului ucrainean rămâne, însă, cea a bărbatului între 40 și 50 de ani. Vârsta minimă pentru recrutare a fost coborâtă de la 27 la 25 de ani, dar există presiuni – inclusiv din partea partenerilor occidentali – pentru extinderea acesteia până la 18 ani. De cealaltă parte, Rusia are avantajul unei populații de patru ori mai mari, de unde poate mobiliza forță de muncă, în special din regiunile mai sărace.

În februarie, președintele Volodimir Zelenski anunța pierderi grele: 46.000 de soldați ucraineni uciși și aproape 400.000 răniți. În aceste condiții, tinerii ezită. Analistul Aleksei Moskalenko, de la fundația Come Back Alive.

Deși autoritățile ucrainene intensifică controalele la graniță și descurajează plecarea bărbaților apți de luptă, alternativa recrutării rămâne evitată de mulți. Totuși, pentru unii tineri, înrolarea este o formă de sens într-o realitate în care moartea a devenit o probabilitate, nu o excepție.