La ieșirea de la parchet, Călin Georgescu a dat o declarație.

„Readuc în aminte vorbele Sf. Apostol Pavel, care ne spunea că veți ajunge să spuneți răului bine și binelui rău. Exact asta se întâmplă și astăzi. În rest, văzând dezastrul din județul Suceava, aș vrea să spun că numai la fața locului îți dai seama de apocalipsa care este acolo. Orice discurs față de nenorocirea de acolo este o impietate adusă oamenilor care se chinuie jalnic în acel loc. Vremea vorbelor a trecut. Personal, m-am săturat de politica vorbelor. Parafrazându-l pe Titulescu, consider că politicienii spun ceea ce nu fac și fac ceea ce nu spun.

Nu există altă formulă de redresare a situației decât ca fiecare oraș din această țară să adopte complet o familie sau mai multe de acolo, ceea ce înseamnă casă, haine, copii, grădiniță. Tot. Asta trebuie să se întâmple imediat pentru că altfel avem o situație care a fost creată. De ce a fost creată? Din cauza defrișărilor abuzive. Am văzut și filme din drone făcute. Sunt peste 7 km² de defrișări făcute. În momentul în care defrișezi abuziv și necontrolat – pentru că oamenii trebuie să trăiască din ceva. Numai că oamenii locului nu au înțeles că munca lor este exploatată de samsarii politici. Despre asta este vorba.

Defrișările făcute fac din orice versant defrișat o cădere directă cu mare viteză, cu mare putere. Sigur că s-a ajuns la această situație: râul Neagra, care era un râu de munte mic, s-a transformat în fluviul Dunărea. Acolo se întâmplă crime permanent pentru că incompetența și indiferența statului e crasă. E nevoie să se ia măsuri urgent, așa cum am propus eu: ca fiecare oraș să adopte cel puțin o familie de acolo. În mod special, prevenția. Dacă nu e prevenție, nu se poate face absolut nimic. Eu vă spun că cei mai importanți sunt oamenii acestei țări, nu eu.

Nu sunt eu important, ci oamenii care se chinuie și trăiesc clipe de coșmar, cu un stat incompetent, care spune că nu are bani. Are bani – asta e declarația mea de astăzi – dacă nu mai dă bani străinilor și nu mai dă bani unor cluburi despre care nu avem nevoie. Adevărul mătură bătătura. Eu am următorul mesaj: oamenii își fac planuri și Dumnezeu zâmbește. Va veni momentul în care va da șah-mat Dumnezeu acestei mișcări, acestei situații. Întrebare este oare cu ce piesă de pe tabla de șah va da șah-mat Dumnezeu?, a declarat Georgescu la ieșirea de la Parchet.