Banca Comercială Română a anunțat introducerea unei noi facilități în aplicația sa de digital banking George, menită să simplifice și să securizeze procesul de plată online. Funcționalitatea Visa Click to Pay, disponibilă începând cu 31 iulie 2025, le permite clienților să efectueze tranzacții digitale fără a mai completa manual informațiile cardului.

Această soluție modernă este accesibilă tuturor utilizatorilor George care dețin carduri Visa — debit sau credit, în lei sau valută — inclusiv persoanelor fizice, PFA-urilor și microîntreprinderilor. Pentru activare, este necesară doar accesarea secțiunii „Opțiuni” aferentă cardului Visa din aplicație, după logare.

Totodată, condițiile includ existența unui număr de telefon mobil și a unei adrese de e-mail valide asociate contului.

Tehnologia din spatele serviciului se bazează pe tokenizare, ceea ce înseamnă că datele sensibile ale cardului nu sunt transmise în timpul tranzacțiilor, reducând riscurile de fraudă. Elena Ungureanu, Country Manager Visa România, subliniază impactul pe care îl are această inovație.

„Pe măsură ce comerțul digital evoluează, valoarea oferită clienților depinde tot mai mult de inovație și de extinderea la nivel global. Visa Click to Pay stabilește un nou standard pentru tranzacțiile online prin simplificarea procesului de plată. Visa Click to Pay folosește tokenuri pentru a face tranzacțiile mai sigure și mai ușoare.

Visa are o poziție unică pentru a oferi tehnologia și scalabilitatea necesare asigurării unei funcționări eficiente și sigure a soluției Click to Pay. Obiectivul nostru este ca Visa Click to Pay să devină o opțiune disponibilă pe scară largă pentru tranzacțiile online, aducând beneficii și în rândul comercianților.

Estimările Visa arată că un retailer european care integrează Click to Pay în procesul de checkout online poate înregistra creșteri ale veniturilor de până la 30%.”, spune Elena Ungureanu, Country Manager, Visa România.