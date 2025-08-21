În cadrul întâlnirii, au participat ministere și instituții publice cu atribuții directe în domeniile evaluate de comitetele OCDE, procesul fiind unul complex și tehnic, care presupune atât alinierea la standardele internaționale, cât și implementarea unor reforme structurale în diverse sectoare.

Premierul a subliniat că România trebuie să accelereze adoptarea modificărilor legislative necesare pentru a răspunde recomandărilor OCDE. Aceste recomandări vizează mai multe domenii de politică publică și sunt considerate fundamentale pentru continuarea procesului de aderare.

„Reafirm, și cu acest prilej, că aderarea la OCDE în 2026 rămâne o prioritate strategică, așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare. Nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale. Rapoartele elaborate de OCDE înseamnă nu doar o analiză solidă a politicilor publice ale României în domeniile în care suntem evaluați, ci oferă piste concrete de îmbunătățire a acestora. Vă încurajez să le folosiți atunci când faceți programele de politici publice din instituțiile dumneavoastră”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Guvernul a accentuat importanța coordonării interinstituționale, astfel încât instituțiile implicate să colaboreze strâns pentru implementarea reformelor. De asemenea, s-a pus accent pe pregătirea minuțioasă a evaluărilor care urmează să fie derulate de OCDE, acestea fiind decisive pentru stabilirea gradului de conformitate al României cu standardele internaționale.

Executivul consideră că aderarea la OCDE nu reprezintă doar un obiectiv de politică externă, ci și o oportunitate majoră pentru modernizarea administrației și a economiei. Rapoartele elaborate de OCDE oferă o analiză detaliată a politicilor publice din România și indică soluții concrete de îmbunătățire, care pot servi drept ghid pentru viitoarele programe guvernamentale.

Guvernul a arătat că aceste reforme nu sunt doar o condiție pentru aderare, ci și o șansă de a întări stabilitatea economică, de a crește transparența și de a aduce România mai aproape de standardele internaționale de guvernanță.

România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, iar în iunie același an a primit Foaia de parcurs, documentul care stabilește regulile și condițiile procesului de aderare. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică realizată de comitetele organizației, iar accentul este pus pe implementarea recomandărilor considerate prioritare.

Comitetul Național pentru Aderarea României la OCDE, condus de prim-ministru, are rolul de a coordona acțiunile tuturor instituțiilor implicate. Acesta stabilește pașii necesari pentru a asigura conformitatea legislației, politicilor și practicilor din România cu standardele internaționale cerute de organizație.

Guvernul a reafirmat că aderarea României la OCDE până în 2026 rămâne o prioritate de nivel strategic, inclusă în Programul de Guvernare. Reușita acestui proces ar reprezenta nu doar o validare internațională a progreselor realizate, ci și o oportunitate pentru accelerarea reformelor interne și consolidarea poziției României în economia globală.

În lipsa implementării reformelor recomandate, procesul ar putea întârzia, însă autoritățile susțin că ritmul actual al măsurilor și colaborarea interinstituțională sunt menținute la un nivel ridicat pentru atingerea acestui obiectiv.