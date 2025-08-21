Premierul italian Giorgia Meloni a venit cu o propunere inedită în fața liderilor europeni, susținută de oficiali din propria coaliție guvernamentală. Potrivit informațiilor obținute de Bloomberg, planul ar presupune ca statele care au semnat acorduri bilaterale cu Ucraina să se consulte și să decidă în cel mult 24 de ore dacă oferă sprijin în cazul unui atac rusesc. Acest sistem nu ar echivala cu aderarea oficială a Ucrainei la NATO, dar ar funcționa ca un cadru de reacție coordonată.

Oficiali implicați în procesul de elaborare a acestui mecanism au explicat că, deși se inspiră din articolul 5 al Cartei NATO, el nu ar impune automat intervenția militară. Totuși, statele participante ar fi obligate să analizeze și să decidă rapid tipul de asistență: sprijin militar, economic sau diplomatic, precum și eventuale sancțiuni împotriva Rusiei.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a confirmat pentru presa din peninsulă că ideea propusă de Meloni ar permite NATO sau statelor europene, individual, să ofere protecție unei țări aflate în afara alianței. El a subliniat că în lipsa unei garanții reale, Ucraina rămâne vulnerabilă, iar acest mecanism ar putea reprezenta o formă nouă de descurajare credibilă.

Meloni a afirmat în trecut că oferirea de garanții de securitate, fără integrarea efectivă în NATO, ar putea fi o soluție mai sustenabilă decât trimiterea de trupe pe teren. Aceasta și-a exprimat dorința ca propunerea să fie punctul de pornire al unei formule comune pentru pace și securitate, subliniind că orice mecanism trebuie să includă consultare și angajamente ferme între aliați.

În contextul noilor discuții de securitate, premierul italian încearcă să joace un rol de mediator între Statele Unite și Ucraina. Relația cu Donald Trump, considerată incertă la începutul acestui an, pare să se fi îmbunătățit semnificativ.

Președintele american Donald Trump a declarat public că o respectă pe Meloni și că o consideră un lider puternic și inspirator. Totuși, Trump a exclus posibilitatea ca SUA să trimită trupe în Ucraina, oferind în schimb sprijin aerian.

La întâlnirea de la Casa Albă, liderii europeni au discutat posibilitatea unui acord de pace care să includă garanții de securitate și trimiterea de trupe franceze sau britanice în Ucraina. Deocamdată, nu este clar dacă planul italian ar putea implica și o astfel de desfășurare efectivă de forțe.

Deși ideea propusă de Italia nu oferă acoperirea completă prevăzută în tratatele NATO, ea reflectă dorința de a crea o formă de angajament comun mai puternic decât acordurile bilaterale actuale.

Potrivit surselor diplomatice consultate de Bloomberg, ideea unui „NATO light” este privită cu prudență de unii aliați, care o consideră ambiguă. Cu toate acestea, ea ar putea oferi o cale de mijloc pentru statele care nu sunt dispuse să susțină o extindere rapidă a NATO, dar vor totuși să mențină Ucraina în zona de influență a Occidentului.

Meloni și-a reafirmat poziția în mod public, spunând că se bucură că discuțiile pornesc de la propunerea italiană și că orice mecanism de securitate trebuie construit „împreună”, cu responsabilitate și echilibru. În opinia sa, este important ca Europa să ofere Ucrainei nu doar promisiuni politice, ci un cadru real de sprijin și descurajare în fața agresiunii ruse.