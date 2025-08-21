Tranzacțiile masive, înregistrate de-a lungul a doar câteva luni, reflectă interesul lui Trump pentru obligațiuni emise atât de autorități locale și instituții publice, cât și de mari corporații americane. Mișcările financiare spectaculoase stârnesc acum atât curiozitate, cât și controverse, mai ales în contextul în care legislația americană îi oferă președintelui un cadru special în privința raportării averii și a potențialelor conflicte de interese.

Președintele american Donald Trump a realizat investiții spectaculoase de când și-a început noul mandat, în ianuarie 2025. Potrivit documentelor depuse la Oficiul pentru Etică Guvernamentală al Statelor Unite (OGE), Trump a achiziționat obligațiuni în valoare de peste 100 de milioane de dolari. Informațiile au fost confirmate pe baza declarațiilor financiare publicate pe 12 august și au fost preluate de presa internațională.

Declarațiile oficiale arată că liderul de la Casa Albă a efectuat nu mai puțin de 690 de tranzacții în primele luni ale anului. Valoarea totală minimă a acestor achiziții depășește pragul de 100 de milioane de dolari, ceea ce evidențiază o activitate financiară intensă pentru președinte.

Investițiile lui Donald Trump nu s-au limitat la un singur domeniu, ci au acoperit o gamă variată de obligațiuni. Acestea provin atât din emisiuni ale unor autorități locale, spitale, școli sau districte de gaz și apă, cât și din sectorul corporativ american.

Printre companiile vizate se numără T-Mobile U.S., United Health și Home Depot, fiecare cu obligațiuni cumpărate în valoare cuprinsă între 500.000 și 1.000.000 de dolari. Tot în februarie, Trump a achiziționat și obligațiuni emise de Meta, compania care deține Facebook și Instagram, estimate între 250.000 și 500.000 de dolari, conform Economedia .

Până în prezent, Casa Albă nu a oferit comentarii oficiale pe marginea acestor informații. Totuși, presa americană subliniază că legislația îi obligă pe președintele și vicepreședintele Statelor Unite să raporteze periodic tranzacțiile financiare, însă nu și valoarea exactă a acestora.

În plus, legea americană îi scutește pe cei doi demnitari de anumite reglementări privind conflictele de interese, fapt care a alimentat criticile adversarilor politici. Organizația nonprofit Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) a reamintit că, înainte de Trump, toți președinții moderni au renunțat la afacerile proprii odată cu preluarea mandatului, pentru a evita suspiciunile legate de interese personale.

În paralel cu investițiile raportate, averea lui Donald Trump continuă să se consolideze. Conform Forbes, portofoliul său este estimat în prezent la 5,5 miliarde de dolari, aproape triplu față de anul 2020, când era evaluat la doar 2,1 miliarde.

Publicația economică notează că perioada dintre cele două mandate a fost „cea mai profitabilă post-președinție din istoria americană”, datorită afacerilor și proiectelor dezvoltate de Trump, multe dintre ele adresate direct susținătorilor săi. Creșterea substanțială a averii pare să fi fost alimentată nu doar de tranzacțiile bursiere, ci și de proiecte comerciale și investiții strategice.

Achizițiile recente ale președintelui american, estimate la peste 100 de milioane de dolari, arată un apetit crescut pentru investiții și o strategie financiară diversificată. În același timp, lipsa de transparență totală în ceea ce privește sumele exacte și scutirea de anumite reglementări ridică semne de întrebare și provoacă reacții critice în spațiul public. Pentru Donald Trump, aceste mișcări financiare reprezintă încă o dovadă a consolidării poziției sale economice, într-un context politic și mediatic în care fiecare pas este atent urmărit atât de susținători, cât și de contestatari.