Vladimir Rogov, care este liderul mişcării pro-ruse „Suntem împreună cu Rusia”, a anunțat prin intermediul rețelelor sociale că o persoană a fost ucisă în urma exploziei unei maşini-capcană în oraşul ucrainean Enerhodar, ocupat de soldații ruşi, la periferia căruia se află centrala nucleară Zaporojie. Primele informații de la fața locului indică o singură victimă.

„Este zgomot în Enerhodar. Cauza exploziei care a răsunat în această dimineaţă în oraş a fost explozia unei maşini. Potrivit datelor preliminare, o persoană a murit în urma atacului terorist. Incendiul a fost stins acum. Echipele pirotehnice verifică prezenţa explozibililor pentru a preveni o nouă explozie”, a scris Vladimir Rogov pe contul său de Telegram.

Primarul din Enerhodar, Dmitri Orlov, a transmis prin intermediul rețelelor sociale informaţii despre incident respectiv. Potrivit spuselor sale, victima era un fost poliţist ucrainean care a dezertat pentru a lucra pentru autorităţile ruse de ocupaţie. În mesajul său, Dmitri Orlov lasă să se înţeleagă că poliţistul respectiv a fost vizat din cauza unor activităţi criminale şi corupte în rândul ocupanţilor ruși.

„De la începutul lunii martie a anului trecut şi până în prezent, Energodar a fost un oraş în care ocupanţii au defăşurat în voie activităţi criminale: ei torturează şi capturează oameni, jefuiesc locuitorii oraşului şi afaceri întregi. Dar ei îşi bagă în buzunare şi o parte din ceea ce primesc de la Federaţia Rusă pentru a-şi asigura nevoile. Rusiştii (numele dat de ucraineni ocupanţilor ruşi în semn de dispreţ – n.r.) nu au însă nevoie de martori. Prin urmare, vor continua să facă „curăţenie”. Iar primul a plecat deja”, a scris Dmitri Orlov pe contul său de Telegram.

Atenție! Niciuna dintre aceste afirmaţiile nu a putut fi verificată în mod independent, precizează ziarul britanic The Guardian.

