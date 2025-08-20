Daniel David a afirmat că este greu de precizat dacă școala va începe pe 8 septembrie, subliniind că măsurile adoptate sunt de criză, nu de reformă, și că nici el nu și le-ar fi dorit.

Ministrul Educației a explicat că intenția sa este ca, pe baza nemulțumirilor generate de aceste măsuri, să se construiască proiecții raționale pe termen mediu și lung, să se stabilească bugetul pentru anul viitor și să se identifice eventuale modificări care să ajute sistemul educațional, ținând cont că multe dintre aceste măsuri au caracter temporar.

“Foarte greu să vă spun, sincer și direct spus, dar mesajul meu a fost pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc. Vă dați seama că n-aș fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerității și cel care trebuie să le implementez. Hai să începem școala, hai să construim pe această supărare niște proiecții raționale pe termen mediu și lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute și când măsurile fiscal-bugetare își vor arăta efectele și ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a declarat el la B1 TV.

Anul școlar va începe oficial la 1 septembrie, iar cursurile pentru elevi vor începe pe 8 septembrie.

Daniel David a explicat, totodată, că norma didactică va crește cu două ore și că a încercat să flexibilizeze această schimbare într-o manieră cât mai rațională. El a menționat că protestele profesorilor au contat, determinându-l să fie atent nu la legea fiscal-bugetară, deja adoptată, ci la măsurile de implementare care țin de minister și de ordinele de ministru.

Oficialul a subliniat că, în mediul rural, dacă un profesor are deja norma distribuită în două sau mai multe unități școlare, aceasta nu va fi fragmentată suplimentar, pentru a evita o distribuire nerațională. De asemenea, el a precizat că cele două ore suplimentare vor fi preluate din timpul destinat activităților administrative și de pregătire, trecând în predare, iar pentru restul orelor de predare se vor simplifica cât mai mult sarcinile birocratice și administrative, prin măsuri ce pot fi luate la nivelul actelor secundare.