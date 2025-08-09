Moștenirea imobiliară a lui Ion Iliescu include un apartament situat pe strada Moliere, în zona Primăverii, pe care l-a cumpărat în noiembrie 1996. Imobilul, cu o suprafață de aproape 157 de metri pătrați, reprezintă jumătate dintr-o fostă vilă de protocol a statului. Suma plătită, echivalentă cu aproximativ 7.100 de dolari, era mai mică decât prețul unei garsoniere dintr-o zonă periferică a Bucureștiului la acea vreme. Deși verificările oficiale au indicat posibile încălcări ale legii, tranzacția nu a fost anulată și nu au existat consecințe penale.

Fostul șef al statului a semnat tranzacția pe 15 noiembrie 1996, cu puțin timp înainte de finalul mandatului său. Suma de 55 de milioane de lei vechi, pe care a plătit-o către RA Administrația Patrimoniului de Stat (RA APPS), era considerată de analiști și jurnaliști o valoare simbolică pentru un apartament într-o zonă exclusivistă.

În februarie 1997, după instalarea administrației conduse de Emil Constantinescu, Corpul de Control al premierului Victor Ciorbea a verificat toate contractele încheiate de RA APPS și ICRAL cu demnitarii.

Valerian Stan, șeful Departamentului de Control al Guvernului, a declarat atunci că există suspiciuni serioase privind legalitatea tranzacției.

Potrivit acestuia, ordinele emise înainte de alegeri pentru scoaterea din patrimoniul RA APPS a 33 de imobile, printre care și apartamentul din Moliere, nu aveau bază legală, scriu cei de la Fanatik.

Rapoartele oficiale indicau că Legea 112/1995, invocată în procedură, era interpretată invers față de sensul inițial. Actul legislativ prevedea că imobilele de protocol sunt exceptate de la vânzare până la stabilirea situației juridice a moștenitorilor. În cazul lui Ion Iliescu, această condiție nu fusese respectată.

De asemenea, Hotărârea de Guvern 940/1996, prin care fostul președinte a cumpărat apartamentul, făcea referire la Legea 214/1996, care nu era încă promulgată la data adoptării HG-ului.

Promulgarea a avut loc două zile mai târziu, chiar de către Ion Iliescu. În plus, după intrarea în vigoare a noii legi, guvernul trebuia să întocmească o listă oficială a imobilelor de protocol, lucru care nu s-a mai întâmplat din cauza alegerilor parlamentare și prezidențiale din acel an.

Cazul lui Ion Iliescu nu era singular. Rapoartele guvernamentale din 1997 menționau mai mulți politicieni care au beneficiat de apartamente sau vile în condiții preferențiale.