Moștenirea imobiliară a lui Ion Iliescu include un apartament situat pe strada Moliere, în zona Primăverii, pe care l-a cumpărat în noiembrie 1996. Imobilul, cu o suprafață de aproape 157 de metri pătrați, reprezintă jumătate dintr-o fostă vilă de protocol a statului. Suma plătită, echivalentă cu aproximativ 7.100 de dolari, era mai mică decât prețul unei garsoniere dintr-o zonă periferică a Bucureștiului la acea vreme. Deși verificările oficiale au indicat posibile încălcări ale legii, tranzacția nu a fost anulată și nu au existat consecințe penale.
Cum a cumpărat Ion Iliescu apartamentul din Moliere
Fostul șef al statului a semnat tranzacția pe 15 noiembrie 1996, cu puțin timp înainte de finalul mandatului său. Suma de 55 de milioane de lei vechi, pe care a plătit-o către RA Administrația Patrimoniului de Stat (RA APPS), era considerată de analiști și jurnaliști o valoare simbolică pentru un apartament într-o zonă exclusivistă.
În februarie 1997, după instalarea administrației conduse de Emil Constantinescu, Corpul de Control al premierului Victor Ciorbea a verificat toate contractele încheiate de RA APPS și ICRAL cu demnitarii.
Valerian Stan, șeful Departamentului de Control al Guvernului, a declarat atunci că există suspiciuni serioase privind legalitatea tranzacției.
Potrivit acestuia, ordinele emise înainte de alegeri pentru scoaterea din patrimoniul RA APPS a 33 de imobile, printre care și apartamentul din Moliere, nu aveau bază legală, scriu cei de la Fanatik.
Legi invocate incorect și proceduri incomplete
Rapoartele oficiale indicau că Legea 112/1995, invocată în procedură, era interpretată invers față de sensul inițial. Actul legislativ prevedea că imobilele de protocol sunt exceptate de la vânzare până la stabilirea situației juridice a moștenitorilor. În cazul lui Ion Iliescu, această condiție nu fusese respectată.
De asemenea, Hotărârea de Guvern 940/1996, prin care fostul președinte a cumpărat apartamentul, făcea referire la Legea 214/1996, care nu era încă promulgată la data adoptării HG-ului.
Promulgarea a avut loc două zile mai târziu, chiar de către Ion Iliescu. În plus, după intrarea în vigoare a noii legi, guvernul trebuia să întocmească o listă oficială a imobilelor de protocol, lucru care nu s-a mai întâmplat din cauza alegerilor parlamentare și prezidențiale din acel an.
Lista altor demnitari cu locuințe obținute avantajos
Cazul lui Ion Iliescu nu era singular. Rapoartele guvernamentale din 1997 menționau mai mulți politicieni care au beneficiat de apartamente sau vile în condiții preferențiale.
- Mugur Isărescu a beneficiat, în 1990, de repartizarea unui apartament cu șapte camere, situat într-o zonă centrală a Capitalei. Doi ani mai târziu, în 1992, guvernatorul BNR a cumpărat locuința cu suma de 4,2 milioane de lei vechi, echivalentul a aproximativ 12.000 de dolari la acea vreme.
- Adrian Năstase, în 1991, i-a donat socrului său apartamentul în care locuia în București. La doar câteva luni după această tranzacție, fostul premier a primit de la Ministerul Afacerilor Externe un apartament cu șapte camere, pentru care plătea o chirie considerată simbolică.
- Theodor Stolojan a intrat în posesia unei locuințe cu șapte camere pe strada Aurel Vlaicu, deși deținea deja un apartament în București. Ulterior, fostul premier și-a donat locuința inițială fiicei sale, păstrându-și noul imobil.
- Virgil Măgureanu, în 1990, a primit de la ICRAL o locuință pe care a trecut-o pe numele fiului său, întrucât deținea deja o proprietate cu patru camere. După aceea, a cumpărat apartamentul primit de la stat. La câteva luni, Ministerul Apărării Naționale i-a atribuit o vilă cu nouă camere pe strada Herăstrău. Potrivit raportului oficial, Măgureanu ar fi trecut fictiv un număr mai mare de membri ai familiei pentru a justifica atribuirea.
- Traian Băsescu a fost acuzat că a furnizat informații false pentru a obține o locuință mai mare. Fostul președinte ar fi primit o vilă cu șase camere pentru familia sa formată din patru persoane, declarând însă în cererea de atribuire că locuiește și cu tatăl său. În realitate, acesta avea domiciliul în Constanța.
- Petre Roman a fost acuzat că a modificat anexa unei hotărâri de guvern pentru a schimba destinația unor vile de protocol. Două dintre acestea au ajuns la Bujor Sion și Ion Țiriac, iar un al treilea imobil, situat pe strada Gogol nr. 2, a intrat în posesia propriei sale familii. Oficial, vila fusese repartizată unui anume Dan Petrescu, cunoscut om de afaceri apropiat de Ion Țiriac. Petrescu, milionar discret, avea să își piardă viața câțiva ani mai târziu într-un accident aviatic produs în apropiere de Milano.