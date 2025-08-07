Ion Iliescu, fostul președinte al României, a decis de ani buni cui îi va reveni celebra vilă din cartierul Primăverii, locuința pe care a cumpărat-o în 1996 cu doar 7.000 de dolari, grație unei ordonanțe controversate semnate de premierul de atunci, Nicolae Văcăroiu. Surse apropiate familiei Iliescu au confirmat că moștenitorul casei nu va fi o rudă de sânge, ci un fost ofițer al Serviciului de Protecție și Pază (SPP), pe care fostul șef de stat l-a considerat, în ultimii ani, parte din familie.

După finalizarea celui de-al doilea mandat prezidențial, în 2004, Iliescu a păstrat lângă el același ofițer SPP care i-a asigurat paza și sprijinul în cele mai delicate momente. Relația profesională a evoluat într-o prietenie strânsă, iar apropierea a fost atât de mare încât, potrivit apropiaților, Nina și Ion Iliescu au decis ca acesta să le fie aproape și după retragerea din viața publică. În ultimii ani, fostul președinte a renunțat la serviciile oficiale SPP și a ales să fie îngrijit, la domiciliu, de doi rezerviști ai aceleiași structuri, printre care și cel considerat moștenitor.

Imobilul din cartierul Primăverii, achiziționat în 1996 la un preț de aproape 7.000 de dolari, a ajuns astăzi să valoreze, potrivit pieței imobiliare, peste două milioane de euro. La acea vreme, mai mulți demnitari și chiriași ai statului au profitat de ordonanța semnată de guvernul Văcăroiu, achiziționând locuințe de la RAAPPS cu sume simbolice, pe fondul unei legislații criticate ulterior pentru lipsa de transparență și echitate.

După retragerea din viața publică a cuplului Iliescu, presa a vehiculat că averea ar putea ajunge la Mihai Bujor Sion, personaj cunoscut drept „fiul vitreg” al fostului președinte. Sion a fost crescut de familia Iliescu după decesul tragic al părinților săi și a ocupat funcții importante în diplomația românească, inclusiv în cadrul Cancelariei Prezidențiale și la Ministerul de Externe. Totuși, Ion Iliescu nu l-a înfiat niciodată în mod oficial, ci a preferat să păstreze o relație de mentor și tutore.

În cele din urmă, sursele apropiate familiei susțin că, împreună cu Nina, Ion Iliescu a luat decizia ca vila din Primăverii să revină fostului ofițer SPP care le-a fost alături decenii la rând, atât în momentele de glorie, cât și în cele dificile. Gestul este considerat de apropiați drept o recunoaștere a loialității, discreției și devotamentului pe care bodyguardul i le-a arătat constant fostului șef de stat.