Aryna Sabalenka a reușit să-și apere trofeul la feminin, după ce a învins-o pe surpriza Qinwen Zheng, în timp ce la masculin Jannik Sinner a reușit o performanță incredibilă și l-a învins pe Daniil Medvedev în ultimul act.

Sezonul din tenis va continua cu turneele pe hard, în timp ce următorul turneu de Grand Slam va avea loc pe zgură. Programul competițiilor de Grand Slam rămase în acest an:

Roland Garros: 26 mai – 9 iunie

Wimbledon: 1 – 14 iulie

US Open: 26 august – 8 septembrie

Roland Garros aduce spectacolul pe zgură

Zgura este una dintre cele mai spectaculoase suprafețe din tenis. Fiind o suprafață lentă, scoate în evidență jucătorii mai tehnici, care pun accent pe construcția punctelor. Din acest motiv apar numeroase partide spectaculoase. Iar Roland Garros este și un turneu drag românilor, din moment ce a fost câștigat de Simona Halep, Ilie Năstase și Virginia Ruzici.

Ultima învingătoare de la feminin a fost Iga Swiatek, jucătoare care are de luat o revanșă după parcursul de la Australian Open 2024. Pe platformele de ponturi tenis, poloneza pornește cu prima șansă și la Roland Garros 2024, fiind văzută mai bine decât celelalte rivale din circuit.

Iga Swiatek – cota 2.10

Aryna Sabalenka – cota 5.50

Coco Gauff – cota 10.00

Karolina Muchova – cota 15.00

Elena Rybakina – cota 15.00

La masculin, învingător în ediția precedentă a fost Novak Djokovic, care l-a învins pe Casper Ruud. Chiar și așa, bookmakerii nu-l văd pe Djokovic principalul favorit, ci pe Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz – cota 2.50

Novak Djokovic – cota 3.20

Rafael Nadal – cota 5.00

Jannik Sinner – cota 7.00

Casper Ruud – cota 12.00

Wimbledon ajunge la ediția cu numărul 137

Wimbledon 2024 începe cu Carlos Alcaraz din postura de campion la masculin, după o victorie de poveste cu Novak Djokovic. Bookmakerii anticipează așadar o luptă între cei doi și pentru acest trofeu.

Novak Djokovic – cota 2.75

Carlos Alcaraz – cota 3.00

Jannik Sinner – cota 5.00

Daniil Medvedev – cota 12.00

Rafael Nadal – cota 18.00

La feminin, Marketa Vondrousova a câștigat finala de anul trecut și pornește cu șansa a cincea, având în vedere că se descurcă bine pe această suprafață.

Iga Swiatek – cota 3.70

Aryna Sabalenka – cota 5.50

Elena Rybakina – cota 7.00

Ons Jabeur – cota 12.00

Marketa Vondrousova – cota 15.00

US Open începe la finalul lunii august

US Open este un turneu care a oferit multe surprize în ultimii ani, în special la feminin, unde am văzut campioane ca Bianca Andreescu și Emma Răducanu. Chiar și anul trecut am avut o câștigătoare oarecum neașteptată la feminin, pe Coco Gauff. Cotele pentru ediția din 2024 sunt următoarele:

Iga Swiatek – cota 3.75

Aryna Sabalenka – cota 4.00

Coco Gauff – cota 7.00

Elena Rybakina – cota 8.00

Jessica Pegula – cota 10.00

La masculin, învingătorul de anul trecut a fost Novak Djokovic, care a avut un 2023 fenomenal, însă în 2024 nu a început așa de bine și are și el de luat o revanșă după Australian Open.

Novak Djokovic – cota 2.50

Carlos Alcaraz – cota 2.75

Jannik Sinner – cota 5.00

Daniil Medvedev – cota 8.00

Stefanos Tsitsipas – cota 22.00

Dincolo de aceste turnee, mai rămân cele din categoria WTA și ATP 1000. Spectacolul va continua în luna februarie, în Dubai și Qatar, unde se vor afla cei mai buni jucători din lume.