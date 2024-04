La vârsta de 32 de ani, ocupând locul 1143 în clasamentul WTA, Simona Halep a descoperit care este cota sa pentru a câștiga turneul de la Roland Garros. Câtă încredere au fanii în ea după cazul de dopaj?

După o revenire spectaculoasă în circuitul profesionist de tenis, sportiva se pregătește să-și facă debutul la Roland Garros. Aceasta va marca prima ei apariție la un Grand Slam după o suspendare în urma deja celebrului caz de dopaj.

Există posibilitatea ca Simona Halep să revină în circuitul Grand Slam la Roland Garros, un turneu în care sportiva a triumfat, în 2018.

Cu peste o lună rămasă până la începerea competiției, Simona Halep, îndrăgita jucătoare de tenis din România, a fost evaluată de către casele de pariuri cu o cotă de 23.00 pentru a cuceri titlul la Roland Garros. Din păcate, Halep se află abia pe locul al șaptelea în lista favoriților la trofeu. Ea este pe această poziție alături de Maria Sakkari și Marketa Vondrousova.

Conform datelor statistice, favorita principală pentru a câștiga Roland Garros este Iga Swiatek, ocupanta locului 1 în clasamentul mondial. Ea este urmată de sportivele: Karolina Muchova, Mirra Andreeva, Elena Rybakina, Coco Gauff și Aryna Sabalenka.

Turneul de tenis Roland Garros este programat să aibă loc între 20 mai și 9 iunie.

Conform informațiilor furnizate de site-ul competiției, turneul de Mare Șlem va oferi premii totale în valoare de 49.6 milioane de euro. În plus, câștigătoarea competiției va primi un premiu în valoare de 2.3 milioane de euro.

Simona Halep a fost selectată să participe la Madrid Open, grație unui wildcard oferit de organizatori. Ea însăși a confirmat prezența la acest turneu, exprimându-și entuziasmul și mărturisind că Madrid Open este unul dintre preferatele ei.

View this post on Instagram

Surprizele continuă la Madrid Open. Organizatorii au dezvăluit că pe lângă Simona Halep, și Caroline Wozniacki, Martin Landaluce și Kei Nishikori au primit wildcarduri pentru a participa la acest prestigios turneu.

La sfârșitul acestei luni, în intervalul 24 aprilie – 5 mai, va avea loc turneul de tenis de la Madrid.

Amintim că Simona Halep și-a adjudecat primul trofeu de Grand Slam la Roland Garros.

Simona Halep a ajuns în finala turneului de la Paris în 2014 și 2017, dar a obținut primul său trofeu în 2018. În acel an, învingând-o pe Sloane Stephens într-un meci tensionat, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, Halep și-a îndeplinit visul de a câștiga Roland Garros.

„A fost incredibil, am simțit susținerea voastră. În ultimul meci am simțit că nu mai am deloc aer. Am încercat să nu repet ce s-a întâmplat anul trecut. Am făcut tot, este incredibil ce se întâmplă acum.

Sincer, nu îmi vine să cred. Am visat acest moment de când am început să joc tenis. Sunt foarte fericită că s-a întâmplat la Roland-Garros, în Paris. Orașul meu special”, spunea Simona Halep, după victorie, potrivit website-ului Roland Garros.