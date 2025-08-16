Vlad Toma, cercetător la Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie din cadrul Facultății de Biologie și Geologie a Universității Babeș-Bolyai, a explicat ce impact are asupra sănătății umane consumul de carne.

Potrivit cercetătorului, cele mai nocive tipuri de carne sunt afumăturile, inclusiv peștele afumat, deoarece substanțele rezultate din procesul de afumare sunt cancerigene.

De asemenea, Toma a atras atenția asupra cărnii de porc, bogată în lipide și agenți inflamatori precum trimetilamina, poate activa procese inflamatorii în tubul digestiv, în special în colon, favorizând dezvoltarea unor formațiuni preexistente care pot evolua spre neoplazii.

„Cea mai cancerigenă carne este carnea afumată. Toate afumăturile sunt extrem de cancerigene. Chiar și peștele afumat pentru că substanța care se depune prin afumare este cancerigenă. După care sunt cărnurile acestea foarte pline cu agenți inflamatori vasculari, cum este trimetilamina, care vine din carnea procesată termic, după care sunt cărnurile acestea cu un conținut ridicat de lipide, care toate conlucrează, pe intestin, pe tubul digestiv, pe colon în special, și pot să activeze fazele inflamatorii ale unor formațiuni care poate existau acolo sau care se pot activa. Și atunci, carnea de porc este printre definiție una dintre cele mai inflamatoare”, a explicat Vlad Toma pentru Adevărul.

Referindu-se la curentele nutriționale care recomandă consumul de carne din surse naturale, cercetătorul a respins ideea că anumite produse, precum slănina de mangaliță fără colesterol, ar fi reale și benefice.

„Colesterolul e peste tot și e esențial. Hormonii noștri, steroizi, se formează din colesterol. Nu fugim de ei. Dar nu merită să spui minciuna aceasta numai pentru ca să-ți vinzi un produs”, a explicat Toma.

În ceea ce privește dieta considerată cea mai sănătoasă, specialistul recomandă dieta ovo-lacto-vegetariană, cu incluziunea cărnii de două ori pe săptămână.

Studiile arată că prezența cărnii în alimentație duce la o activare inflamatorie, iar carnea de porc și afumăturile cresc riscul dezvoltării neoplaziilor digestive.

„Probabil cea mai sănătoasă dietă este dieta ovo-lacto-vegetariană cu carne presărată de vreo două ori pe săptămână în ea. Asta o spun studiile. Prezența cărnii în alimentație duce la o activare inflamatorie. Se știe lucrul acesta din date care arată că consumul de carne de un anumit tip, în special carnea de porc, este asociată cu un risc mai mare de a dezvolta neoplazii, în special pe tub digestiv. Dar mai ales carnea afumată. Afumăturile sunt foarte, foarte nocive”, a explicat Vlad Toma.

Despre mezeluri, Toma a precizat că acestea sunt nocive mai ales datorită conservantului nitrit de sodiu, un agent hepatotoxic. Persoanele sănătoase nu resimt imediat efectele, însă cei aflați la limita dintre sănătate și boală pot observa agravarea stării de bine.

Totuși, cercetătorul subliniază că nu este indicat să eliminăm complet aceste alimente din alimentație, ci mai degrabă să consumăm cu măsură, deoarece doza face diferența între efectele nocive și cele tolerabile.