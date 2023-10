Prof. univ. dr Ștefan Voicu a explicat ce se întâmplă în corpul nostru atunci când consumăm acest aliment. Conservanții din mezeluri nu sunt periculoși prin ei înșiși.

Pericolul apare atunci când organismul uman îi transformă în produși înalt toxici. Aceștia ne pot afecta semnificativ sănătatea.

Ce se întâmplă în corpul nostru atunci când consumăm acest aliment

Potrivit specialistului, stomacul transformă mezelurile într-un compus înalt toxic, numit nitrozamină. Acesta poate fi găsit și în fumul de țigară. Conservanții din mezeluri sunt numiți nitrit de sodiu, sare cu nitrit, sare nitrică și conservant E 250.

„Imediat ce ajunge nitritul de sodiu în stomac – e o reacție de manual – cu acidul clorihidric, reacția clar are loc. Reacția dă un compus care se cheamă nitrozamamină, este un compus cu caracter cancerigen dovedit, există și doze limită per kilogram corp, 50 de miligrame per kilogram corp. În țigari îl găsim ca produs secundar de ardere, în urma arderii tutunului. Dacă e să vorbim strict biochimic, mezelurile nu sunt recomandate pentru niciuna dintre vârste”, a explicat prof. univ. dr Ștefan Voicu, de la Facultatea de Inginerie chimică și Biotehnologii.

Vitamina C are un rol important în protecția împotriva acestor substanțe cancerigene

În cele mai multe mezeluri este adăugată vitamina C, sub denumirea de Acid ascorbic. Aceasta are un rol important în protecția împotriva acestor substanțe cancerigene.

„Reduce o reacție nocivă de formare a nitrozaminelor cancerigene, de unde rezultă acesta nitrozamine, din reducerea nitraților. Vitamina C are un rol important în protecția împotriva acestor substanțe cancerigene – nitrații din alimente, din mezeluri”, a mai spus profesorul la Pro TV.

De asemenea, nitrozamina care rezultă în stomac după ce consumăm mezeluri ajunge în sânge. Aici se combină cu hemoglobina și rezultă met-hemoglobină.

Mai precis, corpul nu mai poate transporta oxigen. Mai rău, situația este mai periculoasă cu cât copilul este mai mic.

„Consecințele sunt dezastruoase. Semnul clinic este apariția unei culori intense a tegumentelor”, a explicat prof. univ. dr Ștefan Voicu.

Potrivit specialistului, această situație este foarte gravă și necesită spitalizare și antidot, respectiv albastru de metilen.

Potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), un român consumă o cantitate de două kilograme de mezeluri/lună.