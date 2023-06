Experții în nutriție avertizează constant că alimentele procesate ar putea crește riscul de atacu de cord și de accident vascular cerebral, potrivit Eatthis.

Există unele modificări pe care le putem face în stilul de viață și în alimentație. O astfel de schimbare majoră ține de eliminarea unor alimente care, deși sunt foarte gustoase, ne fac rău, și de adoptarea unei diete echilibrate. Este cazul mezelurilor, care conțin mulți conservanți, niveluri mai mari de sodiu și aditivi, toate asociate cu efecte secundare negative. Cu toate acestea, carnea procesată oferă un plus de proteine, vitamine și minerale, de care organismul are anevoie.

Excesul de sodiu poate duce la hipertensiune arterială, boli de inimă

„Mezelurile și alte produse din carne procesate se află în fruntea listei cu alimente care pot crește riscul de evenimente cardiovasculare, inclusiv atacuri de cord și accident vascular cerebral”, spune doctorul Michael Bargout. Mezelurile sunt făcute pentru a rezista, iar asta înseamnă includerea sodiului pentru a păstra prospețimea. Chiar dacă sodiul este necsar pentru ca organismul să funcționeze corect, excesul de sare poate avea un impact negativ asupra sănătății. Excesul de sodiu poate duce la hipertensiune arterială, boli de inimă și accident vascular cerebral.

Crește riscul unor boli grave

„Metodele de procesare utilizate în producerea mezelurilor pot duce la formarea de compuși nocivi precum nitrozaminele, care sunt asociați cu un risc crescut de cancer, inclusiv cancerul colorectal”, spune Bargout. „În plus, nivelurile ridicate de grăsimi saturate care se găsesc adesea în mezeluri pot contribui la niveluri crescute de colesterol, sporind riscul unor boli de inimă și alte afecțiuni cardiovasculare”, explică acesta. Un raport publicat în Critical Reviews in Food Science and Nutrition a constatat că un consum excesiv de carne procesată a fost asociat cu un risc crescut de boală cardiacă ischemică, iar American Journal of Clinical Nutrition a concluzionat că acesta a fost asociat cu rate mai mari de mortalitate. și un risc crescut de boli cardiovasculare.

Nitriți și nitrați

Substanțele chimice numite nitriți și nitrați, care se găsesc în mezeluri, odată ajunse în organism, pot fi transformate în compuși care duc la cancer. „În ultimele decenii au apărut cercetări științifice privind modul în care consumul de carne roșie (vită și miel) și de cărnuri procesate (mezeluri, hot dog) influențează riscul de cancer colorectal”, explică medicul. „Cercetările în acest domeniu sunt cruciale, deoarece ratele cancerului colorectal sunt în creștere la persoanele sub 50 de ani. Deși dovezile legăturii între cancerul colorectal și carnea procesată au crescut, cauza exactă nu este încă foarte clară și sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege pe deplin riscul cărnii procesate și roșii”, susține el.