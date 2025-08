Elon Musk a lansat un apel public controversat, cerând Irlandei și tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să părăsească blocul comunitar. Mesajul a fost publicat pe platforma sa de social media, X, și a fost preluat de The Irish Times.

Miliardarul american a susținut că, în opinia sa, UE „distruge democrația în Europa”, motiv pentru care statele ar trebui să se retragă.

Declarația lui Musk vine în contextul unui litigiu privind drepturile solicitanților de azil și obligațiile statelor membre în materie de asigurare a adăpostului.

Ireland should leave the EU.

All countries should imo. It is destroying democracy in Europe.

— Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2025