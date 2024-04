Simona Halep a primit un nou wild card la un turneu important! Mai exact, este vorba despre Mutua Madrid Open. Anunțul a fost făcut de către organizatorii competiției miercuri, pe 3 aprilie.

Alături de constănțeancă, au mai primit wild carduri Caroline Wozniacki, pe tabloul feminin, și Martin Landaluce, pe tabloul masculin.

Turneul WTA 1000 este programat să aibă loc în intervalul 23 aprilie – 5 mai. Simona Halep a reușit să câștige turneul de la Madrid în anii 2016 și 2017.

Astfel, nu este de mirare că românca și-a anunțat participarea. Aceasta a spus că turneul de la Madrid este unul special pentru ea, așa că vrea să își facă noi amintiri acolo.

“Muchas gracias @MutuaMadridOpen pentru această oportunitate de wild card. Madridul a fost întotdeauna un turneu special pentru mine, cu amintiri fericite şi sunt recunoscătoare că pot face mai multe. Pe curând”, a scris Halep pe rețeaua X.

Muchas gracias @MutuaMadridOpen for this wild card opportunity. Madrid has always been a special tournament for me, with happy memories and I’m grateful to be able to make more. See you soon ♥️🇪🇸 pic.twitter.com/y2K4VbYkC0

— Simona Halep (@Simona_Halep) April 3, 2024