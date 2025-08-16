Consilierul prezidențial Radu Burnete a atras atenția, sâmbătă, că România nu se confruntă cu lipsă de fonduri și nici nu există riscul ca statul să nu-și poată asigura finanțarea necesară.

În opinia sa, plata pensiilor și a salariilor este garantată, însă pericolul real vine din adâncirea deficitului bugetar, care, dacă nu este corectat rapid, ar putea genera probleme majore în următorii ani.

Burnete a explicat că modul în care a fost construit bugetul a dus la un deficit estimat la 7%, cu promisiunea unor corecții ulterioare la rectificare. Acest tip de construcție financiară face ca unele instituții să rămână fără resurse pe parcursul anului, fiind nevoite să aștepte redistribuiri.

”Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (..) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă. Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin. Chiar dacă acum în august au crescut anumite taxe şi impozite, jumătate de an nu putea fi vorba de asta”, a spus Burnete la Antena 3.

Oficialul a subliniat că este exclus ca pensiile și salariile să sufere întârzieri, însă pentru a redresa situația bugetară este nevoie de ajustări rapide și ferme.

”Din punctul meu de vedere, e exclus să existe întârzieri pe zona asta de pensii şi salarii. Unde trebuie să se uite Guvernul, si a spus-o şi premierul şi am discutat-o şi noi mult aici, când erau negocierile pentru formarea Guvernului, din păcate avem un nivel mare de supracontractare. Ce înseamnă asta? Avem mult prea multe investiţii publice în derulare, de la investiţii mari de infrastructură, la investiţii mai mici în fiecare unitate administrative teritorială, comună, sau sat, sau oraş, şi aşa mai departe. Din păcate, în ultimii ani de zile, am deschis complet portofele pentru astfel de investiţii”, a explicat Burnete.

În privința măsurilor vizate, Burnete a menționat necesitatea diminuării cheltuielilor din zona investițiilor publice, acolo unde, în ultimii ani, s-a acumulat un nivel ridicat de supracontractare.

Conform spuselor sale, anumite proiecte vor fi amânate, fazate sau puse în conservare, astfel încât cheltuielile să fie mai bine echilibrate. Burnete a amintit și că solicitări similare au venit din partea Comisiei Europene, care a cerut României să renunțe la unele inițiative din PNRR.