Ungaria traversează o perioadă tensionată după ce deputatul independent Akos Hadhazy a dezvăluit detalii impresionante despre moșia din Hatvanpuszta aparținând tatălui premierului Viktor Orban, Gyozo Orban.

Materialele publicate includ fotografii și documente care arată elemente de lux neobișnuite pentru o simplă fermă agricolă.

Conform imaginilor, domeniul dispune de o grădină cu palmieri, alei încălzite pentru a preveni zăpada, coridoare subterane din cărămidă care leagă clădiri între ele și chiar o grădină zoologică privată cu zebre, antilope și bivoli.

Alte surse menționează existența unei biblioteci impresionante, a unei capele, a unui garaj subteran, a unui iaz, a unei promenade, a unei centrale solare și a fântânilor arteziene.

Hadhazy afirmă că fotografiile provin atât din surse recente, cât și mai vechi, inclusiv de la un fost angajat care a părăsit lucrările după ce a fost surprins de amploarea proiectului.

Accesul pe proprietate este strict controlat, telefoanele sunt interzise, iar angajații sunt avertizați încă de la intrare.

Guvernul a insistat că proprietatea aparține exclusiv tatălui premierului și că este doar o „ferma neterminată”. Viktor Orban a respins afirmațiile, catalogându-le drept „prostii”.

Cu toate acestea, documentele prezentate de Hadhazy arată altceva: unul dintre certificatele energetice este emis pentru o „clădire rezidențială nou construită, finisată”, nu pentru o construcție agricolă, iar alte două certificate menționează o „clădire neclasificabilă” – probabil biblioteca – și o clădire industrială de depozitare.

Deputatul a dezvăluit, totodată, imagini din subsoluri care arată un seif masiv și uși groase către camere frigorifice, sugerând că domeniul ar putea găzdui un sistem complex de buncăre subterane.

Interesul public a fost uriaș: weekendul trecut, Hadhazy a organizat un „tur exterior” al zonei, atrăgând mii de curioși care au încercat să surprindă imagini de peste gard.

Comentatori și vizitatori au comparat conacul cu somptuoasa reședință a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, un simbol al corupției în memoria colectivă.

În replică la întrebările presei, Viktor Orban a declarat scurt:

„Contactați proprietarul pentru răspunsuri”, a replicat acesta, scrie index.hu.

În fața acuzațiilor privind acumularea de avere de aproximativ zece miliarde de forinți prin contracte cu statul, premierul a catalogat aceste informații drept „prostii.”

Pe plan politic, scandalul a declanșat reacții în opoziție. Peter Magyar, liderul partidului Tisza, a anunțat că, dacă va ajunge la putere, Oficiul Național de Recuperare și Protecție a Activelor va verifica averile demnitarilor și ale familiilor lor din ultimele două decenii, inclusiv proprietatea din Hatvanpuszta.

Instituția va avea dreptul să acceseze documente oficiale, să consulte investitori și angajați și să clarifice natura construcțiilor.

Contextul dezvăluirii nu este întâmplător: Ungaria se confruntă în ultimele luni cu tensiuni sociale crescânde, cu proteste împotriva unor legi care limitează drepturile LGBT, interzic evenimente Pride și modifică cadrul constituțional.

De asemenea, a fost contestat și un proiect de lege privind „transparența vieții publice”, care permite Oficiului pentru Protecția Suveranității să includă organizații cu finanțare externă pe o listă neagră, dacă acestea sunt considerate o amenințare la adresa suveranității.