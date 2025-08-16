Scutire pentru proprietarii de apartamente. Un program PILOT acordă de obicei o scutire de impozit în schimbul unei alocații pentru locuințe cu chirie redusă.

Programul comitatului Montgomery datează cel puțin din 1979 și este în conformitate cu codul fiscal al statului american Maryland. În urma revizuirii juridice, bugetare și procedurale a unui acord PILOT negociat, Departamentul pentru Locuințe și Afaceri Comunitare (DHCA) al comitatului recomandă un PILOT Directorului de Finanțe spre aprobare. Departamentul de Finanțe calculează impactul fiscal și, sub rezerva directivelor și a unei limite anuale de finanțare, fie aprobă, fie respinge PILOT-ul recomandat, conform Forbes.

Această scutire se aplică impozitului pe proprietate odată ce acordul este semnat. Consiliul local stabilește suma maximă anuală de finanțare pentru programele PILOT pentru o perioadă de 10 ani numai pentru proprietățile care nu sunt deținute sau controlate de Comisia pentru Oportunități în Locuințe (HOC).

O caracteristică centrală a programului din comitatul Montgomery este negocierea. Codul statului Maryland, Impozite pe proprietate § 7-502, prevede, în parte, că proprietatea poate fi scutită de impozite dacă:

organul de conducere al subdiviziunii în care se află proprietatea imobiliară aprobă un acord între subdiviziune și proprietar; în baza acordului, proprietarul plătește subdiviziunii o sumă negociată în locul impozitului pe proprietate.

Comitatul Montgomery are trei tipuri de opțiuni PILOT. Prima se numește PILOT Standard, care se „bazează pe fiecare unitate de închiriat accesibilă din proiectul de închiriere” și „cerințele specifice ale comitatului pentru a primi PILOT, inclusiv, printre altele, cerința de accesibilitate a unităților de închiriat și cerințele de raportare care trebuie îndeplinite pe durata PILOT”.

Printr-un PILOT, „impozitele pe proprietăți imobiliare ale comitatului sunt reduse pentru o perioadă de cel puțin 15 ani pentru o proprietate de închiriat deținută sau controlată de o organizație non-profit, dacă cel puțin 50% din unitățile din proprietatea de închiriat sunt închiriate gospodăriilor cu venituri care nu depășesc 60% din venitul mediu al zonei (AMI)”.

Studiul de conservare a comitatului Montgomery, care a constatat că „furnizarea de programe PILOT de către comitat este în concordanță cu cele mai bune practici naționale și este considerată de practicieni ”o componentă importantă a schemei locale de finanțare a locuințelor accesibile”.

Conform acestei evaluări, programele PILOT din comitatul Montgomery au utilizat doar aproximativ jumătate din capacitate, adică 18 milioane de dolari din venituri fiscale pierdute, din aproximativ 3.205 conturi fiscale. Evaluarea nu a măsurat câte unități au fost create, dar a inclus o recomandare pentru extinderea programului.

Cel mai important aspect al programului PILOT din Montgomery este cuvântul „a negocia”. Deși există plafoane pentru veniturile fiscale pierdute și alte cerințe formulate, legile statului care permit programul prevăd un proces de negociere a ratelor de impozite plătite.