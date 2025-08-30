Deși obiectivul este de a atenua problema locuințelor din țară, impozitul pe proprietate este o sursă majoră de venit în multe țări europene, relatează Euronews.

Potrivit Comisiei Europene, impozitul pe proprietate, ca pondere din PIB, în UE, variază de la 0,3% în Cehia și Estonia la 3,7% în Franța în 2023. Media UE este de 1,9%.

Euronews Business analizează mai jos veniturile din impozitele pe proprietate în Europa.

În UE, impozitul pe proprietate contribuie la cea mai mare pondere din PIB în Franța (3,7%) și la cea mai mică, în Cehia și Estonia (ambele 0,3%).

Dacă sunt incluse țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), Regatul Unit și Turcia – folosind unele date OCDE – Regatul Unit se clasează puțin peste Franța, deși ambele se situează în jurul valorii de 3,7%.

Belgia este peste 3%, cu 3,2%. Spania se situează pe locul cinci cu 2,5%, urmată de Grecia cu 2,7%.

Alte țări cu o pondere de peste 2% includ Islanda, Luxemburg, Danemarca, Elveția, Italia și Portugalia.

Impozitul pe proprietate reprezintă mai puțin de 1% din PIB în aproape jumătate din cele 32 de țări de pe listă. Este foarte scăzut în Slovacia, Lituania, Estonia și Cehia, toate sub 0,5%.

Printre cele mai mari cinci economii ale Europei, Germania are o cotă semnificativ mai mică, de 1%, în comparație cu celelalte. Italia se situează pe locul patru, cu 2,1%, în timp ce Franța și Regatul Unit se află în fruntea listei.

Europa de Nord-Vest colectează un procent mai mare din PIB prin impozitul pe proprietate, în timp ce Europa de Est și țările baltice colectează o cotă mai mică.

Conform OCDE, impozitele pe proprietate includ toate taxele recurente și nerecurente asupra utilizării, deținerii sau transferului de proprietăți. Acestea acoperă impozitele pe proprietăți imobiliare sau averea netă, impozitele pe succesiuni și donații, precum și impozitele pe tranzacțiile financiare și de capital.

Regatul Unit a încasat cele mai mari venituri din impozitele pe proprietate în 2023 – 115 miliarde EUR (100 miliarde de lire sterline), urmată de Franța cu 104,5 miliarde EUR.

Aceste două țări domină veniturile din impozitele pe proprietate, Italia, aflată pe locul trei, încasând doar 45,3 miliarde EUR.

Germania și Spania completează Top cinci, încasând 41,4 miliarde EUR, respectiv 36,8 miliarde EUR. Totalul UE se ridică la 318,8 miliarde EUR.

Belgia (18,8 miliarde EUR), Elveția (17,9 miliarde EUR), Olanda (14,4 miliarde EUR) și Polonia (10,7 miliarde EUR) au încasat, de asemenea, peste 10 miliarde EUR din venituri din impozitul pe proprietate în 2023.

În 10 țări UE, veniturile din impozitul pe proprietate sunt sub 1 miliard EUR, Estonia având cea mai mică valoare, de 110 milioane EUR.

Ponderea impozitelor pe proprietate, care reprezintă totalul impozitării, variază foarte mult în Europa. În 2023, în UE, aceasta variază de la 0,8% în Estonia și Cehia la 8,4% în Franța, potrivit Comisiei Europene. Media UE a fost de 4,7%.

Pe lângă Franța, alte șapte țări ale UE au avut ponderi din impozitul pe proprietate peste 5%: Belgia (7,4%), Grecia (7%), Spania (6,7%), Portugalia (5,9%), Luxemburg (5,7%), Italia (5,1%) și Danemarca (5,1%).

În Germania, impozitele pe proprietate reprezintă doar 2,5% din totalul impozitării.

Impozitele pe transferul de proprietăți, exprimate ca procent din PIB, indică importanța vânzărilor de proprietăți imobiliare ca sursă de venituri guvernamentale în unele țări.

Aceste impozite se aplică tranzacțiilor financiare și de capital, care implică în principal cumpărarea, vânzarea și taxele de timbru. Conform OCDE, această pondere a fost de 1% din PIB în Italia în 2023, urmată de Belgia, Portugalia și Spania (toate cu 0,8%).

În Franța, impozitele pe transferul de proprietăți au reprezentat 0,7% din PIB, comparativ cu 0,6% în Regatul Unit și 0,3% în Germania.

Propunerea Spaniei de a introduce un impozit pe proprietate de 100% pentru cumpărătorii din afara UE stârnește dezbateri în întreaga Europă.

În mai 2025, în timpul audierilor la Parlamentul European, José García Montalvo, profesor de economie la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, a declarat că politicile fiscale privind locuințele nu sunt cea mai eficientă modalitate de a aborda anumite probleme de pe piața imobiliară.