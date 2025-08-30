Informaţie privind impozitul pe moştenire. După cum informează tabloidul Express, un proprietar celibatar din Anglia, aflat încă în câmpul muncii, cu o proprietate cu preț mediu în valoare de 290.395 de lire sterline și un fond de pensii „moderat” de 415.000 de lire sterline, s-ar confrunta cu o taxă de succesiune (IHT) de 82.158 de lire sterline, odată ce reformele vor intra în vigoare în 2027.

Conform regulilor anunțate deja, pensiile nu vor mai fi scutite de impozitul pe succesiune și vor fi supuse unei taxe de până la 40%.

Se așteaptă ca această modificare să dubleze numărul moștenirilor incluse în impozitul pe succesiune, această pondere crescând de la aproximativ 4% în prezent la aproape 9,7% sub guvernul condus de Partidul Laburist.

În plus, acum se analizează posibilitatea introducerii unui plafon pentru donațiile făcute înainte de deces, decizie care ar putea pune în dificultate familiile din clasa de mijloc.

Taxa de succesiune se percepe în prezent pentru proprietățile lăsate moștenire de peste 325.000 de lire sterline – așa-numita „bandă cu rată zero” – cu o alocație suplimentară de 175.000 de lire sterline, dacă locuința este lăsată în grija descendenților direcți.

La Londra, unde prețurile medii ale locuințelor sunt mult mai mari, impactul financiar va fi brutal. Cineva care deține o locuință obișnuită, în valoare de 565.637 de lire sterline, și are o pensie de 415.000 de lire sterline, ar trebui să suporte o factură de 192.254 de lire sterline, potrivit administratorului de avere Quilter.

Experții preconizează că prețurile locuințelor din Anglia vor crește cu 4% în 2025, aruncând și mai multe familii în capcana fiscală a guvernului.

Experții în pensii avertizează că reformele sunt deosebit de dure, deoarece familiile vor fi impozitate chiar dacă persoana dragă moare înainte de a li se permite să retragă economiile, la vârsta de 55 de ani.

În prezent, pensiile pot fi transmise fără impozite dacă pensionarul moare la vârsta de 75 de ani, până la o limită de 1,07 milioane de lire sterline.

Trezoreria a insistat că noile reguli vor strânge aproximativ 1,5 miliarde de lire sterline pe an, până în 2029-2030. Însă criticii spun că decizia va lovi familiile îndoliate.

Jon Greer, de la Quilter, a declarat pentru Telegraph: „Perceperea unui impozit pe succesiune pentru o pensie pe care cineva nu a putut accesa și nu o va putea folosi niciodată este, din punct de vedere etic, ceva absurd”. „Este și mai nedrept pentru familiile care conviețuiesc și care nu au nicio scutire pentru soț sau posibilitatea de a transfera deduceri fiscale. O familie îndurerată, cu copii mici și o locuință la preț mediu, s-ar putea confrunta cu un impozit pe succesiune de șase cifre, în cel mai dificil moment al vieții”.