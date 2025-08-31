Obligatoriu pentru cei care ies la pensie! Fiscul din Marea Britanie (HMRC) a confirmat că, începând cu aprilie 2027, economiile pentru pensii vor fi luate în considerare în calculul patrimoniului unei persoane în scopul impozitării pe venit

Cele mai noi calcule realizate de Quilter arată că un proprietar de casă celibatar, din Anglia, care speră să lase moștenire o locuință cu preț mediu (290.395 de lire sterline) și un fond de pensii de 415.000 de lire sterline, ar putea suporta impozit pe succesiune (IHT) de 82.158 de lire sterline începând cu 2027, chiar dacă mor înainte de a împlini vârsta de pensionare, relatează Yahoo.finance.

Până acum, pensiile necheltuite erau de obicei transferate ca moştenire fără impozite, dacă cel care a contribuit la pensie deceda înainte de vârsta de 75 de ani și înainte de a putea primi banii de pensie.

HMRC a confirmat că, începând cu aprilie 2027, economiile pentru pensii vor fi luate în considerare în calculul patrimoniului unei persoane în scopul impozitării pe venit (IHT), indiferent de vârsta pe care a avut-o la deces, cu excepția cazului în care sunt acoperite de scutirile existente.

Trezoreria a insistat că noile reguli vor strânge aproximativ 1,5 miliarde de lire sterline pe an până în 2029-2030.

Jon Greer, de la Quilter, a declarat pentru Telegraph: „Perceperea unui impozit pe succesiune pentru o pensie pe care cineva nu a putut accesa și nu o va putea folosi niciodată din cauza decesului este, din punct de vedere etic, ceva absurd. Este și mai nedrept pentru familiile care conviețuiesc și care nu au nicio scutire pentru soț sau posibilitatea de a transfera deduceri fiscale. O familie îndurerată, cu copii mici și o locuință la preț mediu, s-ar putea confrunta cu un impozit pe succesiune de șase cifre în cel mai dificil moment al vieții”.

Greer spune că, fără schimbări, această politică riscă să amplifice impactul emoțional al doliului cu ”o lovitură financiară care poate destabiliza viitorul unei familii, în ciuda faptului că generează foarte puține venituri suplimentare.”