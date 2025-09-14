Pensionarii cu un venit impozabil de 35.000 de lire sterline sau mai puțin vor primi automat aceste sume, informează portsmouth.co.uk.

Confirmată de Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP), măsura prevede că aproximativ nouă milioane de adulți în vârstă sunt eligibili pentru plăți de 200 până la 300 de lire sterline pentru acoperirea costurilor tot mai mari la încălzire.

Din păcate, nu toți cei care îndeplinesc pragul de vârstă vor primi un cec, oficialii evidențiind patru grupuri specifice care rămân neeligibile.

Guvernul de la Londra va acorda, la iarnă, ajutoare de încălzire pentru nouă milioane de pensionari, revenind asupra unor reduceri de cheltuieli nepopulare. Vor rămâne fără aceste sume două milioane de pensionari, care au venituri anuale de peste 35.000 de lire sterline.

Cabinetul condus de Keir Starmer îi lăsase pe lista de ajutoare de stat doar pe cei mai săraci pensionari din Anglia şi Ţara Galilor, în cadrul unor economii bugetare, ceea ce a atras presiuni politice din partea Opoziţiei.

Potrivit analiștilor, austeritatea a contribuit la pierderea de popularitate a laburiştilor în faţa partidului politic „Reform UK”.

Ministrul Finanțelor, Rachel Reeves, care a suportat alături de Keir Starmer criticile parlamentarilor din propriul partid când au fost tăiate ajutoarele de stat, crede că este corect să fie excluşi pensionarii cu cele mai mari venituri, „deciziile dificile” de anul trecut fiind justificate.

Dar, susține Reeves, finanţele publice ale țării sunt acum într-o situaţie mai bună, ceea ce înseamnă că anul acesta Guvernul de la Londra poate plăti combustibilul pentru iarnă mai multor pensionari.

Conform noilor reguli, pensionarii vor fi eligibili pentru ajutorul pentru combustibil dacă au un venit de 35.000 de lire sterline sau mai puțin sau un venit comun de 70.000 de lire sterline sau mai puțin.

Este vorba de ajutoare acordate pentru aproximativ nouă milioane de pensionari, sau 75% dintre ei, ceea ce înseamnă că majoritatea vor primi acum alocația pentru combustibil de iarnă. Ajutorul este în valoare de 300 de lire sterline pentru cei peste 80 de ani și de 200 de lire sterline pentru cei sub 80 de ani.