Primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, nu este de acord cu introducerea unei taxe pentru mașinile care intră în centrul Capitalei până când nu se rezolvă problemele importante, cum ar fi parcările și transportul în comun.

El a explicat că taxa de centru sau taxa de poluare există în multe orașe din lume, dar înainte de a aplica o astfel de taxă trebuie rezolvate alte lucruri. Transportul în comun trebuie să fie modern și suficient, altfel nu se poate taxa populația. De altfel, infrastructura rutieră trebuie reabilitată pentru ca pe fiecare stradă să fie locuri de parcare cu plată.

Bujduveanu a mai spus că o taxă de centru aplicată acum ar putea fi considerată neconstituțională, dând exemplul de la Constanța, unde regulamentul de acces în zona peninsulară a fost anulat pentru că limita dreptul de circulație.

El a adăugat că proiectul privind taxa de centru nu pare să fie în acord cu legislația, așa cum s-a întâmplat și la Constanța, unde taxa de stațiune a fost anulată din același motiv.

„Haideţi să luăm treptat. Taxa de centru, aşa cum este definită sau taxa de poluare pe autovehicule, există peste tot în lume. Întâi trebuie să rezolvăm alte probleme. Transportul în comun trebuie modernizat. Nu poţi să taxezi populaţia fără să ai un transport în comun alternativ. Trebuie reabilitată infrastructura rutieră pentru a avea pe orice stradă un loc de parcare cu plată. Nu cred că este în acord cu legislaţia (n.r. proiectul de taxă de centru). La Constanţa, taxa de staţiune a picat, fix pe principiul că îngrădeşte dreptul de liberă circulaţie”, le-a explicat el celor de la HotNews.ro.

Recent, Bujduveanu a propus un proiect de hotărâre prin care să restricționeze traficul pentru mașinile de salubritate, livrări și aprovizionare în orele de vârf, după model european. El a explicat că măsura urmărește să îmbunătățească ritmul orașului și prevede interzicerea circulației acestor vehicule între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00.

Primarul a precizat că numărul mașinilor înmatriculate în București a crescut cu peste 40%, ajungând la mai mult de 1,7 milioane, la care se adaugă aproximativ 300.000 de mașini din județele vecine. El a atras atenția că orașul nu a fost construit pentru un trafic atât de mare.